خبر في الجول - تفاديا لمصير فتحي.. الأهلي يبدأ إجراءات تجديد الشناوي

بدأ النادي الأهلي في مفاوضات تجديد عقد محمد الشناوي حارس مرماه، على الرغم من تبقي ٣ مواسم في عقده الحالي. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com من مصادر في النادي الأهلي أن هناك حرص على تمديد عقد اللاعب لموسمين إضافيين لضمان بقاء اللاعب واستمراره لأقصى مدة ممكنة في ظل اعتماد الفريق بشكل كامل عليه.

وقرر النادي البدء في الإجراءات سريعا لتجنب سيناريو أحمد فتحي، وسيكون ذلك هو منهج النادي في كافة تعاقداته، بعد تأكد الإدارة من أن جميع العقود الحالية مستمرة لموسمين على الأقل.

الشناوي صاحب الـ٣١ عاما انضم إلى الأهلي قادما من بتروجيت في صيف ٢٠١٦، ومنذ ذلك الحين حجز مكانا أساسيا في تشكيل الأهلي.

وشارك الشناوي خلال الموسم الجاري في ٢٧ مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها ٩ أهداف وخرج بشباك نظيفة في ١٨ مواجهة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري رسميا. (طالع التفاصيل)

نادر شوقي وكيل اللاعبين أعلن انفصاله عن فتحي، وأوضح أسبابه لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل)

ويرحل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري الثلاثي شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي بعد نهاية عقودهم.

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