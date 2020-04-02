خبر في الجول - تفاديا لمصير فتحي.. الأهلي يبدأ إجراءات تجديد الشناوي

الخميس، 02 أبريل 2020 - 16:39

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي -الأهلي - النجم الساحلي

بدأ النادي الأهلي في مفاوضات تجديد عقد محمد الشناوي حارس مرماه، على الرغم من تبقي ٣ مواسم في عقده الحالي. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com من مصادر في النادي الأهلي أن هناك حرص على تمديد عقد اللاعب لموسمين إضافيين لضمان بقاء اللاعب واستمراره لأقصى مدة ممكنة في ظل اعتماد الفريق بشكل كامل عليه.

وقرر النادي البدء في الإجراءات سريعا لتجنب سيناريو أحمد فتحي، وسيكون ذلك هو منهج النادي في كافة تعاقداته، بعد تأكد الإدارة من أن جميع العقود الحالية مستمرة لموسمين على الأقل.

أخبار متعلقة
ناجي: الشناوي رقم واحد في مصر.. لا يجلس احتياطيا لأي حارس الحضري يكشف كواليس خلافه مع إكرامي والشناوي في أمم إفريقيا: يظنان أنني أسحر لهما أحمد الشناوي يرد على "خوفه من المباريات الكبيرة".. وماذا حدث ضد صن داونز

الشناوي صاحب الـ٣١ عاما انضم إلى الأهلي قادما من بتروجيت في صيف ٢٠١٦، ومنذ ذلك الحين حجز مكانا أساسيا في تشكيل الأهلي.

وشارك الشناوي خلال الموسم الجاري في ٢٧ مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها ٩ أهداف وخرج بشباك نظيفة في ١٨ مواجهة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري رسميا. (طالع التفاصيل)

نادر شوقي وكيل اللاعبين أعلن انفصاله عن فتحي، وأوضح أسبابه لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل)

ويرحل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري الثلاثي شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي بعد نهاية عقودهم.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

تعليق رجب بكار على الانتقال للأهلي

نجوم مصر 1934 - (6) حميدو شارلي.. لقب ماراثوني أمام المختلط

ميدو ينتقد الأهلي

اختبار في البيت – هل تعرف أندية هؤلاء المحترفين؟

بيان رسمي من الزمالك ردا على رحيل 5 لاعبين

في الدوري الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
دي بروين: إن عاد الموسم فجأة سيصاب كل اللاعبين.. استئناف النشاط يعني أزمات جديدة 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليبي: ذهلت من ردة فعل زيدان في نهائي 2006 14 دقيقة | أوروبا
كريم يحيى يتحدث لـ في الجول عن عودته لـ الأهلي بعد رحيل فتحي.. وأمنية لم تتحقق ضد معلول 33 دقيقة | الدوري المصري
أنا سيد معوض (8) – إيطاليا.. حين ضربني جاتوزو فضربت أحمد سمير فرج ساعة | حكايات في الجول
تقرير: متفوقا على ميسي.. رونالدو أول مليادرير في عالم كرة القدم ساعة | أوروبا
نجوم مصر 1934 - (7) محمد حسن.. حارس رفض مواجهته والأول في بورسعيد 2 ساعة | حكايات في الجول
ارتبط اسمه باللعب في مصر.. تقرير جزائري: بن عيادة يرفض تجديد عقده 2 ساعة | الدوري المصري
هشام حنفي لـ في الجول: الأهلي سيتأثر معنويا برحيل الثلاثي.. وأتوقع عودة باسم علي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: صلاح قد يغيب 4 أشهر عن ليفربول الموسم المقبل 2 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب 3 مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 4 في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي ولجنة التخطيط في الأهلي
قد ينال إعجابك