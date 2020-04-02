تقرير: بدلا من يايا توريه.. أوبي ميكيل في طريقه للدوري البرازيلي

الخميس، 02 أبريل 2020 - 00:57

كتب : FilGoal

جون أوبي ميكيل

يبدو أن نادي بوتافوجو البرازيلي مصمم على التعاقد مع نجم إفريقي قبل بداية الموسم في البرازيل.

الدوري البرازيلي يبدأ في الأول من مايو وقد تتأخر بدايته بسبب تفشي فيروس كورونا وإيقاف المسابقات المحلية في بلاد السامبا.

بوتافوجو سعى سابقا لضم الإيفواري يايا توريه لكن المفاوضات لم تكتمل بين الطرفين (طالع التفاصيل).

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ووفقا لتقرير " Yahoo Esportes" فأن النادي عرض عقدا على النيجيري جون أوبي ميكيل وينتظر ردا من متوسط الميدان حتى الجمعة المقبل.

وفسخ جون أوبي ميكيل تعاقده مع طرابوزن سبور التركي منذ أسابيع بسبب رفضه خوض المباريات في ظل تفشي فيروس كورونا قبل إيقاف المسابقات في البلاد.

النادي متصدر جدول ترتيب الدوري فسخ تعاقد اللاعب الذي فضل العودة إلى إنجلترا لمجاورته عائلته.

ميكيل سبق له ارتداء قميص تشيلسي في الفترة من 2006 وحتى 2015، ولعب أيضا لصفوف تيانجين تيدا الصيني وميدلسبروه الإنجليزي الموسم الماضي.

وسينضم النيجيري المخضرم البالغ 33 عاما إلى الياباني كيسوكي هوندا لاعب ميلان الإيطالي الذي انضم للفريق البرازيلي في يناير الماضي (طالع التفاصيل).

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