الرحلة مستمرة.. هوندا إلى بوتافوجو البرازيلي

الجمعة، 31 يناير 2020 - 17:31

كتب : FilGoal

هوندا - اليابان

وقّع نادي بوتافوجو البرازيلي مع صانع الألعاب الياباني كيسوكي هوندا في صفقة انتقال حر بعقد حتى نهاية العام ديسمبر 2020.

كيسوكي هوندا

النادي : فيتيس

النادي فاوض اللاعب الأسبوع الماضي ومن ثم وقّع للنادي عقب إتمام الفحص الطبي ليدّعم خطط ألبرتو فلانتيم المدير الفني الفني –مدرب بيراميدز السابق-.

اللاعب أعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي توقيعه باللغة البرتغالية قائلا: "أهلا كيف حالكم، أنا كيسوكي هوندا وسعيد لأنني سألعب بقميص بوتافوجو، أراكم في ريو دي جانيرو قريبا".

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ووافق هوندا على تقليل راتبه من أجل التوقيع مع النادي البرازيلي كما سيحصد على مكافآت مرتبطة بالأهداف وعدد المباريات.

كما تكفل اللاعب بجلب محلل أداء ومدرب خاص ويتحمل رواتبهم.

ولا يعد هوندا أول ياباني يخوض تجربة اللعب في البرازيل إذ سبقه من قبل كازويوشي ميورا في ثمانينيات القرن الماضي بقميص سانتوس وبالميراس.

ويبدأ الموسم في الدوري البرازيلي في مايو المقبل إذ تقام حاليا بطولات الولايات المحلية ويشارك بوتافوجو في بطولة ولاية ريو دي جانيرو.

وكانت تجربة هوندا الأخيرة بقميص فيتسيه آرنهم الهولندي إذ شارك في 4 مباريات فقط وصار لاعبا حرا في نهاية ديسمبر الماضي.

وسبق لهوندا ارتداء قمصان أندية سسكا موسكو الروسي وميلان الإيطالي وباتشوكا المكسيكي وملبورن سيتي الأسترالي وفينلو الهولندي.

هوندا البالغ 33 عاما إلى جانب ممارسة كرة القدم يعمل مديرا فنيا حاليا لمنتخب كامبوديا وقاد المنتخب فنيا في 16 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 2 وخسر 10.

وتلقى هوندا الخسارة من إيران بنتيجة 14-0 في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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