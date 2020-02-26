جلوبو سبورتي: الكرة في ملعب يايا توريه للانتقال إلى بوتافوجو

تواصل إدارة نادي بوتافوجو البرازيلي التفاوض مع الإيفواري يايا توريه من أجل الوصول لاتفاق للعب بقميص النادي.

يايا توريه النادي :

ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق على البنود المادية وهو ما يجعل إدارة النادي متشائمة من إتمام التعاقد.

ويريد بعض أعضاء النادي البحث عن بدائل من أجل إقناع اللاعب بارتداء قميص الفريق.

ويعتقد ريكاردو روتنبيرج نائب رئيس النادي أن فرص انضمام اللاعب تصل إلى 50% وأصر على أن الكرة في ملعب اللاعب وفقا لشبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية.

وتأمل إدارة النادي في ضم الإيفواري البالغ 36 عاما لمجاورة كيسوكي هوندا البالغ 33 عاما ليدّعم خطط ألبرتو فلانتيم المدير الفني –مدرب بيراميدز السابق-.

النجم الإيفواري سجل هدفين وصنع 3 خلال 14 مباراة خاضها مع الفريق الصيني الموسم الماضي.

ولعب توريه لأندية مانشستر سيتي وبرشلونة وموناكو وأولمبياكوس.

انضمام يايا توريه إلى بوتافوجو سيكون فرصة لمجاورة التوجولي إيمانويل أديبايور الذي انتقل لـ أولمبيا البارجوياني في القارة اللاتينية.

video:1

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يعلن اعتبار الزمالك مهزوما أمام الأهلي.. وعقوبة إضافية

فيديو في الجول - مسيرة أسطورية لـ رونالدو

الإعلان عن جدول الدور الثاني للدوري

قائمة الترجي لمواجهة الزمالك

اختر التشكيل المثالي لـ ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

ضربة موجعة لـ بايرن ميونيخ