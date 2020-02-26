جلوبو سبورتي: الكرة في ملعب يايا توريه للانتقال إلى بوتافوجو

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 19:25

كتب : FilGoal

يايا توريه

تواصل إدارة نادي بوتافوجو البرازيلي التفاوض مع الإيفواري يايا توريه من أجل الوصول لاتفاق للعب بقميص النادي.

يايا توريه

النادي :

ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق على البنود المادية وهو ما يجعل إدارة النادي متشائمة من إتمام التعاقد.

ويريد بعض أعضاء النادي البحث عن بدائل من أجل إقناع اللاعب بارتداء قميص الفريق.

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ويعتقد ريكاردو روتنبيرج نائب رئيس النادي أن فرص انضمام اللاعب تصل إلى 50% وأصر على أن الكرة في ملعب اللاعب وفقا لشبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية.

وتأمل إدارة النادي في ضم الإيفواري البالغ 36 عاما لمجاورة كيسوكي هوندا البالغ 33 عاما ليدّعم خطط ألبرتو فلانتيم المدير الفني –مدرب بيراميدز السابق-.

النجم الإيفواري سجل هدفين وصنع 3 خلال 14 مباراة خاضها مع الفريق الصيني الموسم الماضي.

ولعب توريه لأندية مانشستر سيتي وبرشلونة وموناكو وأولمبياكوس.

انضمام يايا توريه إلى بوتافوجو سيكون فرصة لمجاورة التوجولي إيمانويل أديبايور الذي انتقل لـ أولمبيا البارجوياني في القارة اللاتينية.

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