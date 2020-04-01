حوار - نادر شوقي: لم أوافق على تراجع فتحي 15 خطوة في التفاوض.. وهذا خطأ الأهلي

أفصح نادر شوقي وكيل اللاعبين عما حدث في تفاوض أحمد فتحي مع الأهلي على تجديد التعاقد وإنهاء وكالته مع اللاعب.

أحمد فتحي النادي : الأهلي الأهلي

نادر شوقي قال عن عرض الأهلي للاعب: "الأهلي تقدم 3 و4 خطوات تجاه اللاعب لكن اللاعب لم يستغل تقدم الأهلي في التفاوض".

وتابع عبر برنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورتس 2": "أحمد فتحي صارحني بوجود عروض أخرى، وكان هناك اتفاق أن يصل عرض النادي الأهلي لرقم محدد وإذا لم يصل سننظر لعروض أخرى، لكن بعد ذلك حدث تراجع من اللاعب في الجلسة الأولى".

وأضاف "بعد تقارب وجهات النظر وأصبحت الأرقام قريبة فوجئت بتراجع اللاعب في جلسة الإثنين الماضي، اللاعب لم يخبرني بالتفاصيل الكاملة من قبل، لذلك كل خطتي الموضوعة خلال أسبوعين انهارت في 5 ثواني".

واستدرك حديثه "طلب فتحي مهلة 48 ساعة بعد تغيير وجهات النظر، فتحي قال في الجلسة الأخيرة أنه غير وجهة نظره في الساعات الأخيرة قبل قدومه والكل تفاجأ، ولم أوافق على تراجعه 15 خطوة للخلف في مفاوضاته مع الأهلي رغم تقارب وجهات النظر".

وأكمل "هدفنا كان الوصول لاتفاق مع الأهلي وعدم الالتفات لعروض أخرى، وعندما وصلنا لهذا الرقم طلب عرضا أخر للمساواة مع عروض أخرى".

وأردف "لذلك خرجت وأعلنت أنني لن أمثل هذا اللاعب، وقلت له أبلغ أنت الأهلي بقرارك".

وعن وجود عرض من بيراميدز للاعب "عرض بيراميدز؟ طبعا كان هناك عرض لمدة 3 سنوات، وعبروا عن حزنهم عندما أفصحت عن عرضهم أنه 3 أضعاف عرض الأهلي، العرض كان مع بداية المفاوضات في الأهلي والفارق كان كبيرا، مصلحتي من مصلحة اللاعب، لكن توجهنا لم يكن كذلك".

وردا على وجود عروض أخرى"الزمالك؟ لم يتحدث معي أحد من الزمالك عن فتحي، حتى بيراميدز حديثهم كان مع فتحي وليس معي، الأهلي قرب المسافات 90 95%".

وردا على طريقة مثلى لإنهاء تعاقده مع الأهلي "كان هناك 50 ألف سيناريو كي لا يحدث هذا الموقف، قبل شهر يناير إذ لم يتفاوض ويرفض حينها، أو يُبلغ بنهاية موسمه مع الفريق، أو الخروج بعد إكرامي وإعلان موقفه بالرحيل".

وأتم "في ظل توقف الموسم هل تمدد مدة تعاقده حتى نهاية الموسم؟ هذا يُسئل فيه الأهلي وأحمد فتحي وأنا لا أمثله حاليا".

وانتقل بعد ذلك نادر شوقي للحديث مع برنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "لم يحدث شد وجذب بيني وبين فتحي أثناء المفاوضات مع الأهلي".

وأضاف "الجلسة الأولى من الأهلي جمعتني بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل لقاء ماميلودي صن داونز في مصر وكان الرقم المعروض بعيد عن الرقم الحالي ولن أفصح عن أرقام".

وأردف نادر شوقي "الأهلي أخطأ بالتأخر في ملف التجديد لفتحي وفتحي أخطأ بعدم وضوحه في المفاوضات".

وتابع "يجب أن يكون اللاعب سند لي في المفاوضات لكن ذلك لم يحدث لذا كتبت تغريدة أعلن فيها فسخ تعاقدي مع فتحي وعدم تمثيلي له".

وشدد نادر شوقي "حينما طلب فتحي مهلة 48 ساعة للتفكير في عرض الأهلي توقعت قبوله له لذا لم أتحدث بعد الجلسة الأخيرة ولم أدل بأي تصريح".

وأتم "لكن ما فعله كان مفاجأة لم أفهم ما يفكر فيه ولو أبلغني برغبته في الرحيل لبيراميدز أو الاحتراف خارجيا لكنت أدرت الملف بشكل أفضل لكن ذلك لم يحدث".







































































كان النادي الأهلي قد أعلن رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري رسميا. (طالع التفاصيل)

نادر شوقي وكيل اللاعبين أعلن انفصاله عن فتحي، وأوضح أسبابه لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وانضم أحمد فتحي للأهلي قادما من صفوف شيفيلد يونايتد الإنجليزي في عام 2007 ومنذ ذلك الحين غادر اللاعب الملقب بالجوكر القلعة الحمراء مرتين.

المرة الأولى كانت في عام 2013 حينما انتقل لهال سيتي الإنجليزي لستة أشهر على سبيل الإعارة.

فيما كانت المرة الثانية في عام 2014 حينما رحل في صفقة انتقال حر للدوري القطري وانضم لفريق أم صلال لثلاثة مواسم.

ذلك قبل أن يعود للأهلي مجددا في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أم صلال.

وتوج أحمد فتحي مع الأهلي بتسع مرات للدوري المصري ومرة لكأس مصر، وأربع كؤوس السوبر المصري.

كما ظفر فتحي مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات والعدد ذاته للسوبر الإفريقي.

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