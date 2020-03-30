خبر في الجول – عاشور يقارن بين عروض الأهلي والأندية الأخرى تمهيدا لاتخاذ قراره

يفاضل حسام عاشور قائد الأهلي في الوقت الحالي، بين خياراته المستقبلية، لحسم قراره خلال الفترة الفترة المقبلة.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن عاشور يدرس العروض التي قدّمها لها الأهلي لإقناعه بالاعتزال، ويقارنها بالعروض المتاحة أمامه من الأندية الأخرى التي تريد انتدابه بدايةً من الموسم المقبل.

وعرض الأهلي على عاشور مهرجان اعتزال وتكريم يحصل بموجبه على 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى انضمامه الفوري للعمل في قناة النادي، والتكفل الكامل بأي دورات معايشة أو أكاديمية يخضع لها تمهيدا لانخراطه في العمل الفني أو الإداري.

لكن من جانب آخر، يشعر عاشور أنه قادر على العطاء ويستطيع الاستمرار في الملاعب مع أندية أخرى بعيدا عن الأهلي.

ويعمل عاشور على دراسة الموقف بشكل عميق واستشارة المقربين لوصول إلى القرار الأنسب الذي يتوقف عليه مستقبله الكروي.

وكان الأهلي قد أبلغ عاشور بعدم نية تجديد تعاقده الذي ينتهي مع انقضاء الموسم الجاري، إذ لا يضعه المدرب ريني فايلر في حساباته.

ليصرّح عاشور برغبته في الاستمرار في الملاعب وقدرته على العطاء، وعدم رغبته في الاعتزال بنهاية الموسم.

لاحقا، اجتمع عاشور مع محمود الخطيب رئيس الأهلي الذي نصحه بقبول عروض الأهلي والاعتزال في بيته.

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