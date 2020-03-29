نادر شوقي لـ في الجول: لمصلحة من خروج أخبار مغلوطة بخصوص تجديد فتحي مع الأهلي؟

الأحد، 29 مارس 2020 - 20:25

كتب : أحمد الخولي

أحمد فتحي مع الأهلي أمام صن داونز

أبدى نادر شوقي وكيل أعمال أحمد فتحي لاعب الأهلي، غضبه من الشائعات حول مفاوضات تجديده.

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال شوقي في تصريحات لـFilGoal.com: "قلنا مرارا وتكرارا أن محاولات الضغط على اللاعب من خلال الترويج لأنباء غير صحيحة لن يجدي نفعا ".

وأضاف "بالطبع ما انتشر اليوم عن أن فتحي طلب 32 مليون جنيه للتجديد غير صحيح ويخالف أي منطق أو عقل".

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شوقي أكمل "هل طبيعي أن يفكر فتحي في الحصول على 16 مليون جنيه في الموسم؟".

وأتم "سنجلس غدا لحسم الموضوع تماما، والساعات المتبقية لا تحتمل أي مزايدة. دعونا ننتظر ما سيحدث على مائدة المفاوضات الرسمية".

عقد أحمد فتحي مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. صاحب الـ35 عاما شارك هذا الموسم في 17 مباراة بمختلف البطولات، وصنع هدفين.

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