حسام عاشور لـ في الجول: الأهلي طالبني بالاعتزال أو اللعب في ناد آخر

كشف حسام عاشور قائد النادي الأهلي عن تعثر جلسة المفاوضات لتجديد تعاقده مع النادي.

وقال حسام عاشور في تصريحات لـ FilGoal.com: "ذهبت إلى النادي الأهلي لعقد الجلسة، وكان في مخيلتي أننا سنتفاوض على مدة العقد كما جرت العادة".

وأضاف "فوجئت بهم يبلغوني بأن ريني فايلر المدير الفني لا يريد استمراري وأنني لن أجدد تعاقدي".

عاشور أوضح "الأهلي طالبني بالاعتزال، أو بالبحث عن عرض في ناد آخر".

قائد الأهلي أكمل "مصدوم من طريقة التعامل معي. لم أكن أنتظر ذلك أبدا، خاصة بعد مسيرتي الطويلة مع الأهلي، والتي طالما كنت وفيا فيها للنادي ورفضت عروضا أخرى وقت تألقي".

وأتم "صراحة لا أرى أنني أستحق ذلك من الأهلي ولست مقتنعا برأيهم. الأهلي يمكنه إيجاد حل دون إجباري على الاعتزال أو أن يطلب مني البحث عن ناد آخر".

حسام عاشور يلعب مع الفريق الأول في النادي الأهلي منذ عام 2003 ومستمر حتى الآن.

صاحب الـ34 عاما حصد 35 لقبا في مسيرته مع الأهلي، جعلوه الأكثر تتويجا في تاريخ النادي.

كان الأهلي قد أعلن تجديد عقد وليد سليمان لاعب الفريق مساء أمس الخميس لموسمين مقبلين. (طالع التفاصيل)

ويعقد الأهلي جلسة أخرى لمفاوضة شريف إكرامي حارس الفريق وأحمد فتحي الظهير الأيمن لتجديد عقديهما.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

عبد الحفيظ لـ في الجول: تجديد سليمان لم يستغرق وقتا.. والجمهور لا ينسى تلك المواقف

صحيفة تركية: النني وبشكتاش يقنعان تريزيجيه بالعودة لـ تركيا

ميرور: استمرار موسم الدوري الحالي قد يتسبب في إلغاء أحد الكأسين في إنجلترا

خليك في البيت – هيثم فاروق يختار لـ في الجول أصعب منافس ولاعب كان يطمئن بمزاملته

هيجيتا ينشر لقطته الأشهر مع ميلا: الصحة أولا.. الزموا منازلكم