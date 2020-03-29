بسبب "الحجر الصحي لمدة أسبوعين".. معلول يقرر البقاء في القاهرة

قرر التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي البقاء في القاهرة بشكل طبيعي، وتراجع عن فكرة العودة إلى تونس.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الأهلي يوم السبت موافقته على رغبة علي معلول بالعودة إلى تونس، للاطمئنان على أسرته. (طالع التفاصيل)

لكن قرر معلول التراجع عن ذلك، بعدما علم أنه فور وصوله إلى تونس "سوف يمكث بالحجر الصحي لمدة 14 يوما كإجراء احترازي"، وفقا لما نشره الموقع الرسمي لـ الأهلي.

وقرر اتحاد الكرة المصري في وقت سابق تعليق نشاط الكرة في مصر، قبل أن يمد فترة التعليق لمدة 15 يوما بداية من نهاية شهر مارس.

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