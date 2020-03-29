نجم الهلال: تلقيت اتصالات من أندية مصرية ترغب في التعاقد معي

الأحد، 29 مارس 2020 - 20:29

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال

لم يخف أطهر الطاهر ظهير أيمن الهلال السوداني تلقيه بعض الاتصالات من أندية مصرية ترغب في التعاقد معه.

أطاهر الطاهر

النادي : الهلال

الهلال

أطهر الطاهر صاحب الـ 23 عاما ينتهي عقده مع الهلال في مايو المقبل، ولم يجدد عقده حتى الآن مع فريقه السوداني.

وقال أطهر الطاهر: "لم تبدأ المفاوضات بيني وبين الهلال من أجل تجديد عقدي حتى الآن. لم أتلق أي اتصالات رسمية من إدارة النادي".

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وأضاف في حواره المطول مع صحيفة (السوداني): "وجهتي المقبلة؟ لكل حديث وقته. الوقت ما زال مبكرا ولكن على أي حال لست منزعجا وواثق إن الهلال سيفاوضني".

ونفى ظهير أيمن الهلال ما تردد حول أنه "لن يلعب هناك من جديد"، مشيرا إلى "ليس صحيحا. هناك من تحدث بالنيابة عني ولم أذكر إطلاقا أنني لن ألعاب للهلال مرة أخرى".

وكشف "تعاقدت مع وكيل صاحب خبرة كبيرة وهو حاليا من يتفاوض نيابة عني، وكما ذكرت الهلال بالنسبة لي أولوية".

وأجاب على سؤال (هل تواصلت أندية مصرية وتونسية وجزائرية معك؟) قائلا: "نعم تلقيت اتصالات من هذه الأندية".

وأردف "نقلت كل شيء لوكيلي، وسأدرس كل هذه العروض في شهر مايو المقبل".

وأكمل حديثه قائلا: "أي لاعب دون شك هدفه الأول هو الاحتراف وخوض تجارب مختلفة".

وأتم "أعمل جاهدا لتحقيق طموحي ورغبتي للعب لأندية خارجية".

وسجل أطهر الطاهر ظهير الهلال هدفين في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، من بينهما هدف في شباك الأهلي في اللقاء الذي انتهى بفوز الأخير 2-1.

وشارك الظهير الدولي السوداني في 18 مباراة في الدوري هذا الموسم، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 6

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