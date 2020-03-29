رياضيون هزموا كورونا

يوما بعد الآخر تخرج علينا الأخبار بإصابة أحد اللاعبين أو الرياضيين بفيروس كورونا.

إصابة من هنا وأخرى هناك، والجميع يخشى أن يتعرض للإصابة رغم توقف كل المسابقات الرياضية بشكل تام في معظم بلدان العالم.

إلا أن هناك بعض لاعبي كرة القدم ونجوم الرياضة نجحوا في هزيمة فيروس كورونا.

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FilGoal.com يستعرض معكم أهم نجوم الرياضة الذين نجحوا في هزيمة فيروس كورونا والتعافي منه.

كالوم هودسون أودوي

أول من نجح في هزيمة فيروس كورونا والتعافي منه هو كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي الإنجليزي.

اللاعب الشاب البالغ من العمر 19 عاما أعلن عن إصابته بفيروس كورونا يوم 13 مارس الجاري، قبل أن يعلن ناديه تشيلسي عن تعافيه تماما في يوم 23 من الشهر ذاته.

ميكيل أرتيتا

المدير الفني الشاب لفريق أرسنال الإنجليزي أعلن إصابته بفيروس كورونا يوم 13 مارس.

وبعد عزله في المسشتفى وتلقيه الرعاية الطبية أعلن الإسباني أرتيتا بنفسه تحسن حالته بشكل كبير في يوم 23 مارس وأنه تخلص من معظم أعراض الإصابة بفيروس كورونا واستعاد عافيته.

تيمو هوبيرس

لاعب فريق هانوفر الألماني البالغ من العمر 23 عاما أصيب بالفيروس يوم 11 مارس الجاري.

ثم أعلن عن تعافيه بشكل تام يوم 25 من الشهر ذاته.

إيفانجيلوس ماريناكيس

رئيس نادي أولمبياكوس اليوناني تعرض للإصابة بفيروس كورونا يوم 10 مارس.

قبل أن يتعافى البالغ من العمر 52 عاما من كورونا يوم 24 مارس.

ومن كرة القدم إلى كرة السلة بالتحديد دوري رابطة الأندية الأمريكية للمحترفين NBA والذي شهد تعرض أكثر من لاعب للإصابة بفيروس كورونا.

رودي جوبير – دونافان ميتشل

ثنائي فريق يوتاه جاز تعرض للإصابة بفيروس كورونا يوم 12 مارس، ليكون الفرنسي رودي جوبير هو أول لاعب في الـNBA يصاب بالكورونا، وبعده جاء النجم الأمريكي دونافان ميتشل.

وبعد عزل الثنائي وباقي الفريق أعلن يوتاه جاز عن تعافيه يوم 27 مارس بشكل تام.

كريستيان وود

تعرض أيضا كريستيان وود لاعب فريق ديترويت بيستونز للإصابة بفيروس كورونا يوم 15 مارس.

قبل أن يعود ويعلن تعافيه بشكل تام يوم 26 من الشهر ذاته.

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