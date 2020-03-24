تفاصيل جلسة الخطيب وعاشور الودية بطلب من قائد الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي، جلسة ودية مع قائد الفريق، حسام عاشور، بطلب من اللاعب.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن "بيبو" وعاشور اجتمعا ظهر اليوم الثلاثاء، لبحث تداعيات عدم رغبة النادي في تجديد التعاقد، تنفيذا لرؤية ريني فايلر الفنية.

وقال عاشور إنه شرح لرئيس الأهلي الموقف كاملا بخصوص عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

فيما شدد الخطيب على تقديره الكامل لعاشور وتاريخه، وكل ما قدمه على مدار سنوات طويلة، وأنه أحد أبناء النادي المخلصين.

ونصح الخطيب نظيره عاشور بالاعتزال في بيته وقبول عرض الأهلي الذي يتمركز على 3 نقاط:

-استثناء عاشور من قرار المجلس السابق بعدم إقامة مباريات اعتزال، وتنظيم مباراة تليق به تحقق له عائدا ماديا.

-كما يتحمل الأهلي تكاليف سفر ومعايشة عاشور خارج البلاده لإعداده حتى يكون كادرا فنيا أو إداريا مستقبلًا.

-وأخيرا، تفتح القناة الرسمية للنادي أبوابها لعاشور، ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسة.

وكان الأهلي قد أبلغ عاشور بعدم نية تجديد تعاقده، وعرض عليه الاعتزال داخل النادي في مقابل الكثير من المزايا المستقبلية.

فيما أوضح اللاعب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com أنه لا يرغب في الاعتزال، ويرغب في مواصلة ممارسة كرة القدم.

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