نادر شوقي لـ في الجول: تأجيل جلسة مفاوضات تجديد عقد أحمد فتحي

الأحد، 22 مارس 2020 - 14:49

كتب : أحمد الخولي

أحمد فتحي - الأهلي - حرس الحدود

أعلن نادر شوقي وكيل أعمال أحمد فتحي تأجيل الجلسة التي كانت ستعقد اليوم الأحد بين اللاعب المخضرم ومسؤولي الأهلي، لبدء مفاوضات تجديد تعاقده.

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأوضح شوقي لـFilGoal.com أن التأجيل يأتي بسبب الاجراء الاحترازي الذي اتخذه الأهلي بغلق أبواب فروعه الثلاثة خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وكان من المنتظر أن يجتمع فتحي بلجنة التخطيط، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات اليوم الأحد.

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وأكمل شوقي: "من الأمس ظهرت نية التأجيل بعد إعلان الأهلي إجراءاته الاحترازية".

وأتم "من المقرر عقد الجلسة بعد فتح النادي لأبوابه من جديد".

وأعلن الأهلي من قبل غلق أبواب فروعه الثلاثة وتعليق نشاطه الرياضي كاملا خوفا من تفشي فيروس كورونا حتى نهاية شهر مارس.

واستطاع الأهلي في وقت سابق تجديد تعاقد وليد سليمان لموسمين.

الأهلي وجه الشكر بشكل رسمي إلى شريف إكرامي، موافقا على رغبة الأخير بالرحيل عقب نهاية الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

بينما أبلغت اللجنة عدم وجود رغبة لدى السويسري ريني فايلر مدرب الأهلي باستمرار حسام عاشور والتجديد له، لتعرض عليه الاعتزال. (طالع التفاصيل)

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