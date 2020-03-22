مدرب الجزيرة بعد العودة لإسبانيا: يعاملون مصابي كورونا في مصر مثل الطاعون

الأحد، 22 مارس 2020 - 14:08

كتب : FilGoal

داني بالارت مدرب كرة الماء في نادي الجزيرة

كشف داني بايارت مدرب فريق كرة الماء في نادي الجزيرة، انطباعه عن مصر وتعاملها مع فيروس كورونا.

وقال بايارت في تصريحات لراديو ماركا: "حين علمت إسبانيا ستغلق الحدود، بدأت أشعر بالخوف، وحين أعلنوا في مصر غلق مطار القاهرة، كان علي أن أسرع في السفر للعودة إلى بلدي".

وأضاف "في مصر، يعزلون الأشخاص المصابين بفيروس كورونا مثلما يعزل المصابين بالطاعون. يضعوهم في مستشفيات خارج المدن".

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مدرب الجزيرة أتبع "الوضع في مصر أقل من أوروبا بـ40 خطوة. الناس في الشارع كانوا يتعجبون حين يروني في الشارع أرتدي كمامة واقية وينظرون لي على أنني غريب الأطوار".

وعن رحلة العودة إلى إسبانيا، قال داني بالارت "رحلة العودة إلى برشلونة على متن الطائرة كانت مليئة أيضا بأشخاص لا يرتدون كمامات واقية".

وأتم "كنت أشاهد أشخاص كُثر في سن كبير عائدون إلى إسبانيا، ويتحدثون عن كيف سارت إجازتهم في مصر".

مجلس الوزراء المصري قرر في وقت سابق إيقاف النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين حتى نهاية شهر مارس الجاري لعدم تفشي فيروس كورونا.

إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر وصل 294 حالة، منهم 10 حالات وفاة.

في المقابل تعد إسبانيا ثاني أكثر الدول الأوروبية تضررا من فيروس كورونا بعد إيطاليا، بواقع 25،374 حالة إصابة، منهم 1،378 حالة وفاة.

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