خليك في البيت - أحمد بلال ولعبة الـ8 أسئلة.. متى كانت الزيارة الأولى للاستاد

الأحد، 22 مارس 2020 - 12:47

كتب : أحمد شاكر

أحمد بلال

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

ويقدم FilGoal.com سلسلة جديدة تحت عنوان (لعبة الأسئلة) وكان هذه المرة هو أحمد بلال مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.

سأل FilGoal.com أحمد بلال 8 أسئلة وجاءت إجاباته عليها كالتالي..

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-أول قميص كرة اشتريته؟

"قميص النادي الأهلي.. رقم (9)".

-أول مرة ذهبت فيها للاستاد؟

"افتتاح كأس العالم عام 1997".

-من تراه أحرف لاعب في تاريخ مصر في نظرك؟

"محمود الخطيب"

-أكثر لاعبين عالميين أثروا فيك؟

"رونالدو الظاهرة، وجابريال باتيستوتا".

-من اللاعب الذي كان سببا في حبك للأهلي؟

"طاهر أبو زيد".

-من أقوى مدافع لعب أمامك؟

"بشير التابعي".

أقوى حارس واجهته؟

"نادر السيد".

-أفضل هدف رأيته عيناك في مصر؟

"هدفي في الإسماعيلي"

وأخيرا.. هل تتوقع أن تعود الرياضة في العالم قريبا؟

"نعم، أتوقع عودة الرياضة قريبا".

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