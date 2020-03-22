"نحن وسيلة ترفيه".. المدير التنفيذي لـ ساوثامبتون يقترح عودة الدوري الإنجليزي دون جمهور

الأحد، 22 مارس 2020 - 12:54

كتب : FilGoal

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اقترح مارتين سيمنز المدير التنفيذي لنادي ساوثامبتون عودة الدوري الإنجليزي دون جمهور، في ظل العزل الذي تطبقه الحكومة البريطانية.

وقال سيمنز في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "علينا فعل الأمر الصحيح للعامة في بريطانيا، عندما يكون الجميع آمنين ولا يكون هناك استهلاك لطاقة هيئة الصحة الوطنية أو الشرطة، ستحب الحكومة إعادة الدوري".

وشرح "نحن وسيلة ترفيهية، وإشارة أن البلاد تعود لطبيعتها".

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وأكمل "إذا بقى الناس في منازلهم لشهر آخر، والبريمييرليج يعرض على التلفزيون كل يوم، هذا سيكون أمر جيد. نحن لسنا أهم من هيئة الصحة الوطنية، يمكننا منح الناس الترفيه والتأكيد أننا نحارب (تفشي فيروس كورونا)".

وأضاف "فرق الدوري الإنجليزي تأمل في إنهاء الدوري قبل نهاية يونيو، لأن بعد ذلك ستكون هناك عوائق قانونية مثل انتهاء عقود اللاعبين، لكن أظن أنه لو أقنعنا اللاعبين باللعب لأسبوعين إضافيين بعد انتهاء عقودهم مع دفع أجور عنهما، سيوافقون".

وحتى الآن، من المنتظر ألا يعود الدوري الإنجليزي حتى نهاية شهر أبريل.

بريطانيا هي عاشر أكثر دولة متأثرة بالفيروس المستجد، حيث أصاب أكثر من 5000 شخص وتسبب في وفاة أكثر من 200.

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