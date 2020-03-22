المطالبات تتزايد.. انضمام فرنسا والبرازيل للراغبين في تأجيل أولمبياد طوكيو

الأحد، 22 مارس 2020 - 11:32

كتب : FilGoal

أولمبياد طوكيو

لا تزال الأصوات المطالبة بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 في تزايد، بعد إعلان اللجنة الأولمبية الدولية عدم التفكير في الأمر لأنه من المبكر اتخاذ قرار نهائي.

وتقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل، وشددت اللجنة الأولمبية الدولي أنه مازال هنالك 4 أشهر ومن المبكر اتخاذ قرار بتأجيلها.

وانضمت فرنسا والبرازيل إلى الدول المطالبة رسميا بإرجاء المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وطالب الاتحاد الفرنسي للسباحة بتأجيل منافسات طوكيو 2020 مشددا أن الوضع الحالي لا يسمح بإقامة منافسة مثل هذه بشكل صحيح.

وتطرق الاتحاد الفرنسي للسباحة للتدابير المتخذة عالميا والتي طالت قيودا واسعة على حرة التنقل والسفر.

أما اللجنة الأولمبية البرازيلي فطالبت رسميا بالتأجيل لأن الوضع الحالي سيكون صعبا على الرياضيين.

وشدد باولو واندرلي رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية أن التأجيل سيكون الحل الأمثل.

وكان الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى قد طالب بشكل رسمي تأجيل أولمبياد طوكيو لنفس الأسباب.

وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانا يطالب فيه هو الآخر بتأجيل المسابقة خوفا من انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم.

ولم تتوقف المطالبات عند تلك الدول فقط إذ انضمت دول النرويج وسلوفينيا إلى المطالبين بالتأجيل.

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