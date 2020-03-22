مدرب الأهلي: فايلر لا يحتاج صالح جمعة واللاعب لديه عروض.. ونراقب أزارو

أكد سامي قمصان مدرب الأهلي أن فرص صالح جمعة لاعب الفريق تبدو مستحيلة تحت قيادة السويسري ريني فايلر.

وبسؤاله عن فرص صالح جمعة خلال الفترة القادمة، رد مدرب الأهلي "صالح لاعب مميز، ولكن فايلر لا يحتاجه، واللاعب لديه عروض من فنلندا والبرتغال، ونتمنى له التوفيق".

وأضاف قمصان "نتابع وليد أزارو أثناء إعارته للاتفاق السعودي، لجنة الكرة وإدارة النادي تثق تماما في قدراته، وإلا لقررنا بيعه، ونتمنى عودته بشكل أفضل".

وأشار عبر قناة ناديه "أليو بادجي مهاجم جيد، وفايلر يعلم قدراته تماما، لكنه بحاجة لوقت للتأقلم والانسجام مع الأجواء وزملائه في الفريق".

وتطرق مدرب الأهلي للحديث عن قرار إدارة النادي بالاستغناء عن الثنائي شريف إكرامي وحسام عاشور، قائلا "موقف الثنائي مختلف، شريف إكرامي صرح برغبته في الرحيل، فهو يفكر جيدا ويخطط لنفسه وطموح، ونتمنى له التوفيق، وأثق أنه سيعود للأهلي في مكانة كبيرة سواء فنيا أو إداريا لأنه يستحق ذلك".

ووجه مدرب الأهلي رسالة لحسام عاشور، قائلا "لم تفتعل أي أزمة طوال مشوارك وحققت تاريخا وأداء كبيرا، لابد أن تفكر في عرض مجلس الإدارة لك من كل الجوانب، لقد تحدثت إلى عاشور في هذا الأمر منذ يومين، وأتمنى له التوفيق في أي قرار، لأنني أحبه وأقدره على المستوى الشخصي".

الأهلي وجه الشكر بشكل رسمي إلى شريف إكرامي، موافقا على رغبة الأخير بالرحيل عقب نهاية الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

بينما أبلغت اللجنة عدم وجود رغبة لدى السويسري ريني فايلر مدرب الأهلي باستمرار حسام عاشور والتجديد له، لتعرض عليه الاعتزال. (طالع التفاصيل)

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