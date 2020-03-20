نادر شوقي يرد عبر في الجول على بيان بيراميدز: قدمتم عرضا لـ فتحي

رد نادر شوقي وكيل أعمال أحمد فتحي على البيان الصادر عن بيراميدز على لسان هاني سعيد المدير الرياضي للنادي.

وكشف نادر شوقي وكيل أحمد فتحي في وقت سابق عن رغبة بيراميدز في التعاقد مع اللاعب و"عرض بيراميدز كبير يساوي 3 أضعاف عرض الأهلي". (طالع التفاصيل)

ذلك الأمر استدعى ردا من هاني سعيد وقال: "لا أحد مفوض للحديث باسم بيراميدز غير مسؤولية ونرفض المزيداة باسم النادي في أي مفاوضات بين أي نادي مع أحد نجومه". (طالع التفاصيل)

وقال نادر شوقي لـFilGoal.com: "يساورني الشك في أن يصدر هذا الحديث عن شخص مثل هاني سعيد معروف عنه الاتزان واللباقة، كما إنني أرفض التلميح لي بلفظ وكلاء اللاعبين ومن يريد مخاطبتي عليه بالإشارة إلى اسمي نادر شوقي".

وأكمل "ثانيا بيراميدز له تاريخ معروف في سوق الصفقات وهو أكثر الأندية المصرية إنفاقا على عقود اللاعبين فلماذا الاندهاش الآن من تصريحي بأنه قدم عرضا كبيرا وضخما لضم أحمد فتحي؟".

وأضاف نادر شوقي "مازلت متمسكا بأن العرض المقدم من بيراميدز لضم فتحي 3 أضعاف ما قدمه الأهلي وأحتفظ لنفسي بالتفاصيل كنوع من المهنية والاحترافية".

وأردف "كلمة ناد كبير تحتاج منك أن تحصل على بطولات حتى تكتسب تلك الصفة مثل الأهلي والزمالك وغيرها من الأندية المصرية التي تكتب إنجازاتها بالفعل وليس بالقول".

وواصل "أحمد فتحي سيلعب في المكان الذي يختاره ويراه مناسبا له وخلال الـ72 المقبلة سيجتمع مع إدارة الأهلي لحسم ذلك الملف".

وأتم نادر شوقي حديثه "أنا لست من أصحاب المزايدات ويدعي شيئا غير موجود بل أذكر الحقائق كما هي فقط".

وينتهي تعاقد فتحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

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