أفشة يحكي عن أصعب 4 ساعات قبل انضمامه لـ الأهلي.. وتفاصيل مكالمة عبد الله السعيد

كشف محمد مجدي "أفشة" لاعب خط وسط الأهلي عن الساعات التي سبقت انضمامه للقلعة الحمراء قادما من صفوف بيراميدز.

وتحدث أفشة لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورت" قائلا: "أجريت عملية في نهاية الموسم وقلت حينها إن رغبتي الانتقال للأهلي".

وواصل "نشرت صورة لي بقميص أحمر اللون وفوجئت بأن أحمد حسن يريد معاقبتي ولم أقصد أي شيء لقد نشرت قبلها صورة بقميص أبيض".

وأضاف "مدرب بيراميدز في ذلك الوقت سيباستيان ديسابر أراد مني الانتقال للزمالك لمبادلتي بإبراهيم حسن وقلت له لا الأهلي هو حلمي، وكان لدي بعض المستحقات المتأخرة النادي قرر عدم إعطائها لي إلا لو انتقلت للزمالك".

وشدد "الزمالك ناد كبير لكن لا يعيبني إنني أريد اللعب في الأهلي وتحقيق حلمي".

وتابع أفشة "تم منعي من التدرب مع الفريق لثلاثة أيام وبعد ذلك قيل لي ستوقع للأهلي اليوم".

وأكمل "جلست في سيارتي أمام مقر اتحاد الكرة لأربع ساعات بسبب تعثر المفاوضات بين الأهلي وبيراميدز منتظرا وجود حل إلى أن جاءت مكالمة هاتفية لي تبلغني بالدخول لمقر الأهلي للتوقيع على العقد".

وبسؤاله هل اشترط أي شيء مادي في التعاقد أجاب "هذا خاص بوكيل أعمالي وأنا أحصل الآن على مستحقات أقل من بيراميدز لكنني ألعب في الأهلي ومنه عرفني الجميع وأنضم لمنتخب مصر، أحمل مسؤولية كبيرة بسبب ارتدائي القميص الأحمر".

وشدد أفشة "أنا الآن في نعمة كبيرة ومن لا يستغل النعمة مخطئ، وإن أصبحت بديلا فسأقاتل للعودة للمشاركة بشكل أساسي ومستمر".

مكالمة عبد الله السعيد

وكشف أفشة عن مكالمة جمعة بعبد الله السعيد قائد بيراميدز ولاعب الأهلي السابق قبل لقاء ماميلودي صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال: "السعيد حدثني لتهنئتي بعيد ميلادي وتمنى لي الفوز على صن داونز".

وأضاف أفشة "اللعب بجوار السعيد كان سهلا وممتعا للغاية هو أفضل لاعب في مركزه في مصر".

مركزه المفضل

وبسؤاله عن مركزه المفضل قال: "أستطيع اللعب في كل مراكز وسط الملعب لكن رقم 10 أو صانع الألعاب هو الأفضل لي".

وعن لاعب لا يأخذ حقه أجاب "عمرو السولية يبذل الكثير من الجهد في الملعب".

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