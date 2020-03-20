بيراميدز يرد على "العرض المالي الضخم" لضم أحمد فتحي

رد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على دخوله ناديه في مفاوضات مع أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي ومنتخب مصر.

وكشف نادر شوقي وكيل أحمد فتحي في وقت سابق عن رغبة بيراميدز في التعاقد مع اللاعب و"عرض بيراميدز كبير يساوي 3 أضعاف عرض الأهلي". (طالع التفاصيل)

وقال هاني سعيد: "بيراميدز أحد أكبر أندية كرة القدم في مصر حاليا، بفضل ما يمتلكه من نجوم وقدرات وإمكانيات يدعمها مجلس إدارته".

وأردف في تصريحاته الرسمية " رغم ذلك لا يدفع المبالغ المالية غير المنطقية التي يتحدث عنها بعض وكلاء اللاعبين و يرددونها في وسائل الإعلام".

وأضاف "لا يوجد أحد مُفوض للحديث باسم بيراميدز غير مسؤوليه. نرفض فكرة أن يتم المزايدة باسم النادي في أمر مفاوضات أي نادي مع أحد نجومه بتلك الطريقة غير المقبولة والتي عفا عليها الزمن من وكلاء اللاعبين".

وشدد المدير الرياضي لبيراميدز على "تقديره الكامل للنجم أحمد فتحي كونه أحد أهم لاعبي كرة القدم في مصر على الإطلاق وأن كافة الأندية وأولها بيراميدز تتمنى أن يكون لاعبا في صفوفها".

واستدرك "إلا أننا نرفض مجددا استغلال اسم بيراميدز بهذه الطريقة. لا نريد الزج باسم النادي في تلك الأمور".

ومن المنتظر أن يعقد أحمد فتحي جلسة مع مسؤؤولي الأهلي يوم الأحد المقبل لمناقشة تجديد عقده مع الفريق.

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