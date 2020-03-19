نادر شوقي: بيراميدز قدم 3 أضعاف عرض الأهلي لضم فتحي.. وسيناريو عبد الله السعيد لن يتكرر

الخميس، 19 مارس 2020 - 23:34

كتب : FilGoal

أحمد فتحي - الأهلي - صن داونز

أكد نادر شوقي أن هناك خلاف مالي بسيط بين أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي وإدارة النادي خلال التفاوض لتجديد تعاقد اللاعب المخضرم الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وصرح شوقي عبر قناة TEN "لم تكن هناك جلسة لتجديد عقد فتحي اليوم الخميس، لأن اللاعب سافر خارج القاهرة مستغلا الإجازة التي حصل عليها لقضاء الوقت مع أسرته، وجاءته المكالمة متأخرا بعدما وصوله للمكان، وأبلغ مدير الكرة سيد عبد الحفيظ بأنه سيكون موجودا يوم الأحد المقبل، واتفقا على جلسة ستقام الساعة الثانية عصرا".

وأشار إلى أن "تحدثنا عن أحمد فتحي أثناء التجديد لوليد سليمان، لكن فضلت أن يكون اللاعب موجودا بنفسه، لتكون الصورة واضحة.. التجديد لوليد سليمان لم يستغرق سوى ساعتين معظمهم حديث عادي وليس مفاوضات، وبعد مغادرة وليد سليمان فتحنا ملف أحمد فتحي".

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وأوضح وكيل أعمال لاعب الأهلي "الأمر لا علاقة له بخلاف أو رغبة فتحي في التفاوض مباشرة مع مسؤولي الأهلي".

وأكد "فتحي لديه رغبة في تجديد عقده مع الأهلي، ولا توجد مفاوضات مع الزمالك، وبالفعل لديه عرض من بيراميدز بمبلغ كبير يساوي 3 أضعاف عرض الأهلي".

واستطرد "فتحي قائد الأهلي، ولأول مرة لجنة الكرة تتفاوض بكامل أعضائها مع اللاعبين الكبار، وهذا مؤشر لاحترام تاريخ اللاعبين في النادي الأهلي".

وبسؤاله هل عرض الأهلي لا يليق بقيمة أحمد فتحي، رد نادر شوقي في ختام تصريحاته "لا أعرف بالتحديد المبلغ المعروض.. إلا أن الفارق المالي في التفاوض يعد بسيطا وليس بعيدا، ولا أعتقد أن يتكرر سيناريو عبد الله السعيد".

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