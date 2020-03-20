الإسماعيلي لـ في الجول: المحمدي لا يحتاج جراحة.. وتأجيل عودة التدريبات

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي بأن باهر المحمدي مدافع الفريق لن يحتاج لإجراء جراحة في الركبة.

وقال المنياوي في تصريحات لـFilGoal.com: "الطبيب الألمانى الذي عرض عليه باهر أكد أنه لا يحتاج لجراحة لعلاج إصابته في الرباط الداخلي للركبة".

وأضاف "الطبيب طلب من اللاعب راحه سلبية لمدة ٢٠ يوما، وبعدها يبدأ برنامج تقويات، قبل أن يعود للانضمام للتدريبات الجماعية".

مدير الكرة تحدث في جهة أخرى عن تأجيل عودة تدريبات الفريق، فقال "الجهاز الفني قرر تأجيل استئناف تدريبات الفريق لحين اتضاح رؤية عودة الدوري".

وأتم "الفريق كان يفترض عودته للتدريبات يوم 28 مارس الجاري، لكننا سنحدد البرامج التدريبية وفقا لموعد انطلاق مسابقة الدوري"

بعثة الإسماعيلي عادت إلى مصر مؤخرا بعدما علقت ليومين في المغرب بعد غلق المجال الجوي المغربي لوقف انتشار فيروس كورونا.

وكانت مباراة الإسماعيلي مع الرجاء في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية قد تأجل بسبب إيقاف النشاط الرياضي في المغرب.

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