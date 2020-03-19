رسميا – الأهلي يجدد تعاقد وليد سليمان

الخميس، 19 مارس 2020 - 17:56

كتب : أحمد الخولي

وليد سليمان - الأهلي - طلائع الجيش

أعلن الأهلي رسميا اليوم الخميس تجديد عقد لاعبه وليد سليمان لموسمين قادمين.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان تعاقد وليد سليمان مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

واجتمع وليد سليمان اليوم مع محسن صالح رئيس لجنة التخطيط وأعضاء اللجنة زكريا ناصف وخالد بيبو في وجود مدير الكرة سيد عبد الحفيظ وأمير توفيق مدير التعاقدات.

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جاء ذلك وفقا لما أعلنه الأهلي في بيانه "في إطار تقدير النادي لأبنائه والحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة المقبلة".

وانضم وليد سليمان إلى الأهلي قادما من إنبي في عام 2011.

صاحب الـ35 عاما توج مع الأهلي بخمسة ألقاب للدوري ولقبين لدوري أبطال إفريقيا ولقب للكونفدرالية وبطولتي السوبر الإفريقي ولقب لكأس مصر وخمس مرات السوبر المصري.

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