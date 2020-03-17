نجا من مجزرة فالنسيا.. تقرير: فلورينزي ليس من ضمن المصابين بـ كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 18:51

كتب : FilGoal

أليساندرو فلورينزي - فالنسيا

يحوم الغموض حول هوية أفراد نادي فالنسيا المصابين بفيروس كورونا حتى اللحظة، لكن يبدو أن الإيطالي أليساندرو فلورينزي ليس من بينهم.

فالنسيا أعلن إصابة 5 من أفراده بفيروس كورونا يوم الأحد، تبيّن لاحقا أن من بينهم 3 لاعبين: إزيكييل جاراي، وإلياكيم مانجالا، وخوسيه لويس جايا.

قبل أن يصدم عالم كرة القدم ببيان جديد أمس الإثنين، أعلن فيه عن اكتشاف مزيد من العينات الإيجابية في صفوف لاعبيه وأجهزته التقنية، وأوضح أن 35% من قوامه أصيب بالفيروس على خلفية ارتحال فالنسيا إلى ميلانو لمواجهة أتالانتا قبل حوالي شهر في دوري أبطال أوروبا.

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ووسط الكثير من التكهنات حول هوية أصحاب العينات الإيجابية الجديدة، أفادت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن فلورينزي "ليس من بين المصابين بفيروس كورونا".

ويلعب الإيطالي فلورينزي في صفوف فالنسيا منذ الانتقالات الشتوية الماضية، إذ انتقل إليه معارا من روما حتى نهاية الموسم الجاري.

وتعيش بلاد فلورينزي كارثة صحية، بعد تفشي فيروس كورونا في أنحاء إيطاليا، فارضًا حظرا كاملا على التنقلات لم تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

فيما ينحدر الوضع يوميا في إسبانيا التي رصدت حتى اللحظة 11200 حالة إيجابية، وعرفت 498 وفاة.

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