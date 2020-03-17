الاتحاد النرويجي يعلن: تأجيل يورو 2020 لمدة عام

تقرر تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) لمدة عام بسبب ما ترتب من أحداث نتيجة تفشي فيروس كورونا وفقا للاتحاد النرويجي لكرة القدم.

وتسبب فيروس كورونا في إيقاف عدد من المسابقات الأوروبية والعالمية بسبب سرعة انتشاره بين البشر.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي بسبب تفشي المرض حول العالم.

وكشف الاتحاد النرويجي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي عن اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي (ويفا) بتأجيل مسابقة اليورو لمدة عام لتقام صيف 2021.

وأوضح الاتحاد النرويجي أن القرار قد اتخذ لتقام المسابقة في الفترة بين 11 يونيو إلى 11 يوليو صيف 2021 على أن يتم توضيح المزيد من التفاصيل قريبا.

واجتمع الاتحاد الأوروبي بممثليه 55 اتحادا اليوم الثلاثاء عن طريق الفيديو لبحث موقف المسابقات الأوروبية بعد إيقافها بسبب فيروس كورونا.

ولم يتم الإعلان الرسمي حتى الآن عن موقف يورو 2020 رغم تأكيد كافة المواقع الأوروبية عن اتخاذ القرار بتأجيلها لمدة عام.

ولم يتضح موقف الدوريات المحلية هذا الموسم بجانب بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

لكن حتما تأجيل مسابقة يورو 2020 سيتيح الفرصة لإضافة شهر آخر هذا الموسم من أجل إنهاء المسابقات بصورة طبيعية.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

السعيد: لا أركز في إمكانية إلغاء أهدافي بالدوري

أفشة يوضح أسباب استبعاد فايلر له أمام النجم الساحلي.. والتدرب على كرة صن داونز

فيفا ينشر خمس تكتيكات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

مرتضى: هناك ترحيب متبادل بين الزمالك وكارتيرون لتجديد تعاقده

كارتيرون: الاتحاد الإفريقي تحامل على الأهلي في نهائي الترجي.. ونجونا من كارثة