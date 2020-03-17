حوار في الجول - مروان محسن: الانتقادات؟ شاركت مع كل المدربين.. وانظروا إلى بنزيمة

أشاد مروان محسن مهاجم الأهلي ببلوغ فريقه نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وشدد على أن اللقب هدف اللاعبين الحالي، وأعرب عن تقبله للنقد لكن لا ينظر لما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

وتواصل FilGoal.com مع مروان محسن مهاجم الأهلي للحديث عن تقييمه للموسم الجاري والأهداف المنتظرة للفريق.

صن داونز:

وقال مروان محسن في تصريحاته: "بالطبع كنت أتمنى مواجهة صن داونز، كنا نرغب بشدة في هذه المقابلة لتأكيد أن ما حدث الموسم الماضي كان أمرا طارئا وظروف مباراة".

وأضاف "الحمد لله الفريق كان عند حسن الظن ونجح في تخطي عقبة صن داونز وقدم ما يؤكد أن التأهل لنصف النهائي عن جدارة واستحقاق".

وتابع مروان "الوصول لنصف النهائي يسعدنا بشدة وهو خطوة نحو الفوز بلقب البطولة الغائبة منذ سنوات".

وشدد مهاجم الأهلي "لدينا طموحات كبيرة في التتويج باللقب بعد أن تخطينا عقبات عديدة وصعبة الفترة الماضية".

الوداد المغربي ونهائي إفريقيا:

وعن مواجهة نصف النهائي قال مروان: "جاهزون للقاء الوداد، الفريق الذي يرغب في الفوز بلقب بطولة عليه أن يكون مستعد لمواجهة أي خصم".

وأوضح "نحن في الأهلي نملك من التاريخ والمقومات والطموح ما يؤهلنا لذلك ولدينا دوافع كبيرة لتعويض خسارة لقب 2017 وجاهزون لأي منافس".

وكشف مروان "إقامة النهائي من مباراة واحدة على أرض محايدة أمر إيجابي من وجهة نظري، قد يختلف البعض مع ذلك لكن أعتقد أن لذلك عدة مزايا".

وأضاف "مثل اللعب في أجواء مختلفة وضمان عدم تعرض أي فريق للظلم بسبب مكان مباراة العودة مثلما واجهنا في نسخة 2018 أمام الترجي بسبب الشحن والتوتر في أجواء صعبة".

الانتقادات وبنزيمة:

وعن تعرضه للانتقادات قال مروان: "في الأهلي كل لاعب يقاتل من أجل تقديم أفضل ما لديه لمساعدة الفريق وإسعاد الجماهير، وفي بعض الأوقات يغيب التوفيق لكن المهم أن يستمر القتال بنفس الروح والطموح".

وأوضح "بشكل شخصي أواجه هجوما شديدا في العديد من الأوقات، أتمنى فقط أن يكون الحكم منطقيا ووفقا لظروف كل مباراة".

وشدد "لا يوجد لاعب يرغب في إهدار فرص، وأنا تركيزي منصبا على التدرب بقوة وتقديم أفضل ما لدي خلال المباريات".

وقال مروان محسن: "كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد من أفضل مهاجمي العالم ورغم ذلك يتعرض لانتقادات رغم ما يقوم به".

وأضاف "يقوم بجهد وتحركات وفتح مساحات ولاعب خططي يراه المدير الفني ومعظم لاعبي العالم".

وشدد مروان "احترم جميع الآراء البناءة وأتقبل النقد، لكن ما ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يشغلني بكل تأجيل".

وواصل مروان حديثه "لم أفتعل أي أزمة أو أخرج عن النص طوال مشواري حتى مع جلوسي على مقاعد البدلاء، فكل تركيزي يكون في العودة بقوة وأداء المطلوب مني فقط".

وأشار "الحمد لله شاركت مع الأجهزة الفنية المختلفة الأجنبية والمحلية التي تعاقبت على تدريب الفريق، والحمد لله تركيزي في الملعب وطبيعة الأندية الكبرى أن تلعب تحت ضغوط مستمرة".

وأتم "تركيزي الأهم هو الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية".

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