مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لا اجتماعات اليوم لحسم مصير النشاط.. وخطوات مقبلة لتأمين اللاعبين من كورونا

كشف مصدر في اتحاد الكرة عن عدم وجود أي اجتماعات في مقر الاتحاد بالجبلاية لحسم مصير النشاط الكروي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "تطبيقا للإجراءات التي أعلنتها الدولة لمحاربة فيروس كورونا، قللنا من الاجتماعات في مقر الاتحاد قدر الإمكان".

وأردف "كذلك، اتخذنا قرارا بتقليل الموظفين وساعات العمل داخل الاتحاد، وبالتنسيق مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية سيتم تعقيم مقر الاتحاد في الساعات المقبلة".

وكشف المصدر عن خطوات يتخذها سلطان بالتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد، لتأمين اللاعبين والأندية.

وقال: "سلطان يتواصل مع الأندية يوميا للتأكد من عدم وجود أي استفسارات بشأن كورونا، كما نحاول إجراء تحاليل PCR للاعبين للتأكد من عدم إصابة أي منهم".

وأتم "بالنسبة للنشاط الكروي، فهذا قرار دولة، ونحن في انتظار ما ستقوله في هذا الصدد".

وأوقفت الحكومة المصرية النشاط الكروي في وقت سابق لأسبوعين كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا الذي أصاب 166 شخصا على الأراضي المصرية.

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