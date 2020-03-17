مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لا اجتماعات اليوم لحسم مصير النشاط.. وخطوات مقبلة لتأمين اللاعبين من كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 12:01

كتب : عاطف شادي

الكورونا والكرة المصرية

كشف مصدر في اتحاد الكرة عن عدم وجود أي اجتماعات في مقر الاتحاد بالجبلاية لحسم مصير النشاط الكروي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "تطبيقا للإجراءات التي أعلنتها الدولة لمحاربة فيروس كورونا، قللنا من الاجتماعات في مقر الاتحاد قدر الإمكان".

وأردف "كذلك، اتخذنا قرارا بتقليل الموظفين وساعات العمل داخل الاتحاد، وبالتنسيق مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية سيتم تعقيم مقر الاتحاد في الساعات المقبلة".

أخبار متعلقة
تقرير: إصابة رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم بفيروس كورونا خطة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع يورو 2020 ومواجهة كورونا.. 275 مليون استرليني قد تحل الأزمة فيفا ينشر خمس تكتيكات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

وكشف المصدر عن خطوات يتخذها سلطان بالتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد، لتأمين اللاعبين والأندية.

وقال: "سلطان يتواصل مع الأندية يوميا للتأكد من عدم وجود أي استفسارات بشأن كورونا، كما نحاول إجراء تحاليل PCR للاعبين للتأكد من عدم إصابة أي منهم".

وأتم "بالنسبة للنشاط الكروي، فهذا قرار دولة، ونحن في انتظار ما ستقوله في هذا الصدد".

وأوقفت الحكومة المصرية النشاط الكروي في وقت سابق لأسبوعين كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا الذي أصاب 166 شخصا على الأراضي المصرية.

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

السعيد: لا أركز في إمكانية إلغاء أهدافي بالدوري

أفشة يوضح أسباب استبعاد فايلر له أمام النجم الساحلي.. والتدرب على كرة صن داونز

فيفا ينشر خمس تكتيكات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

مرتضى: هناك ترحيب متبادل بين الزمالك وكارتيرون لتجديد تعاقده

كارتيرون: الاتحاد الإفريقي تحامل على الأهلي في نهائي الترجي.. ونجونا من كارثة

فيروس كورونا كورونا الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا – تأجيل رولان جاروس لتقام في سبتمبر 6 دقيقة | رياضات أخرى
فيورنتينا يتنبى مبادرة لجمع تبرعات لمكافحة كورونا في إيطاليا 8 دقيقة | أوروبا
ماونت يعتذر لـ تشيلسي بسبب لعب الكرة في الشارع 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصير الدوري – المقاصة لـ في الجول: الحل الأمثل؟ إلغاء الموسم 40 دقيقة | الدوري المصري
بعد صعوبة سفره.. أحمد جمعة يواصل تعافيه بالعلاج الطبيعي 57 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – تأجيل كأس أمم إفريقيا للمحليين لأجل غير مسمى ساعة | إفريقيا
مدرب الإسماعيلي: راحة للفريق لأسبوع.. وباهر المحدي يسافر إلى ألمانيا ساعة | الدوري المصري
الأولمبية الدولية: من المبكر اتخاذ قرار صارم بشأن أولمبياد طوكيو ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة مؤثرة من يورجن كلوب بعد إيقاف الدوري الإنجليزي 2 في الجول يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي قبل الصلح بينهما 3 قائمة الأهلي - عودة وحيد وظهور العربي بدر لأول مرة ضد سموحة.. وغيابات بالجملة 4 اتحاد الكرة: نستهدف استئناف الدوري.. وهذا هو الأقرب في حالة إلغاء المسابقة
قد ينال إعجابك