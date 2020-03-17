مصير الدوري – المقاولون لـ في الجول: لو استمرت الأزمة يجب إلغاء الموسم بكل توابعه

الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 12:49

كتب : حامد وجدي

سيف الدين الجزيري - الأهلي - المقاولون العرب - أحمد فتحي

رغم كونه أحد الأكثر تضررا من فكرة إلغاء الموسم الكروي، قال محمد عادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب إن في حال استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا، يجب إلغاء الموسم الكروي.

وقال عادل لـFilGoal.com: "من الأفضل عدم الاستعجال في قرار إيقاف الدوري من عدمه".

وأردف "في حال استمرار تفشي الفيروس، رأينا هو إلغاء الموسم الحالي بحلوه وبمره".

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وشرح "فلتبق الفرق الحالية في المسابقة دون هبوط، ويتم إلغاء الصعود، كأن الموسم لم يبدأ".

وأردف "لا يمكن الجزم بأن الأهلي مثلا سيكون بطلا للدوري، وكذلك الفرق الهابطة".

وأتم "بإذن الله ستكون أزمة وتزول على خير للجميع".

المقاولون يحل في وصافة الدوري هذا الموسم، ويمتلك فرصة حقيقة للوصول إلى إحدى البطولتين الإفريقيتين الموسم المقبل في حال استكمال المسابقة التي عبرت نقطة انتصافها.

وأوقفت الحكومة المصرية النشاط الكروي في وقت سابق لأسبوعين كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا الذي أصاب 166 شخصا على الأراضي المصرية.

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