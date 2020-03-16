تونس تعلن إيقاف النشاط الكروي لأجل غير مسمى

الإثنين، 16 مارس 2020 - 22:01

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد التونسي لكرة القدم

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إيقاف النشاط الكروي رسميا لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح بيان الاتحاد التونسي أن ذلك القرار جاء بالاتفاق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة وأن الموعد الجديد لاستئناف النشاط سيُعلن عنه في وقت لاحق.

كما شدد البيان أن منع الجمهور من حضور المباريات الأخيرة كان بسبب تفشي الفيروس وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.

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وكانت آخر مباريات أقيمت في تونس أمس الأحد في دور الـ16 من مسابقة الكأس.

جاء ذلك بعدما تم تأجيل لقاء السوبر التونسي كذلك بين الترجي والصفاقسي.

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