الأهلي راحة سلبية 6 أيام.. و3 رسائل للاعبين

الإثنين، 16 مارس 2020 - 17:36

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي قبل لقاء صن داونز

أعطى الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريني فايلر الفريق الأول راحة سلبية من المران لستة أيام في ظل توقف كافة المسابقات الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووجه الجهاز الفني للاعبيه ثلاث رسائل جاءت كالتالي:

** الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

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** الالتزام بالنظام الغذائي لتجنب زيادة الوزن في ظل الراحة.

** عدم السفر وتجنب الاختلاط.

وسيعود الأهلي بعد ذلك لاستئناف مرانه الاعتيادي بشكل يومي عقب نهاية فترة الراحة.

وكان الأهلي تدرب اليوم الإثنين بشكل طبيعي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة إثر خوضه لـ17 مباراة.

نقدم لكم من الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، شرح للوقاية من فيروس كورونا.. نتمنى السلامة للجميع 🙏pic.twitter.com/dxOszYCk2C

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