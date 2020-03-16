حوار في الجول – طارق سليمان: هؤلاء أفضل حراس في مصر الآن.. وأتمنى تأجيل النشاط لأجل غير مسمى

"حراسة المرمى في مصر تسير بشكل جيد للغاية" هكذا علق طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق على مستوى الحراس في الفترة الحالية.

وقال طارق سليمان في حواره لـFilGoal.com: "حراسة المرمى لدينا الآن تسير بشكل مميز واعتدنا أن يكون الحارس الأبرز من الأهلي والزمالك نظرا لمشاركتهما في مختلف البطولات ويكتسبان خبرات كبيرة جراء الضغط الواقع عليهم".

وأضاف "أعتقد أن محمد الشناوي ومحمد أبو جبل هما الأبرز في مصر حاليا وهناك حارس آخر رائع هو محمود جاد في إنبي فهو جيد للغاية ويصلح للتواجد مع منتخب مصر".

وعن مميزات محمد الشناوي قال طارق سليمان: "الفيصل في تألق أي حارس هي ثلاثة عناصر تنقسم لمقومات شخصية وفنية وبدنية".

وأضاف "الشناوي يمتلك تلك العناصر الثلاثة وتميزه بها ساهم في تألقه وتراجع أي من تلك العناصر يؤثر على الحارس".

وشدد "الشناوي لم يصل لقمة مستواه بسبب خوضه لـ16 مباراة دون هزيمة مع الأهلي في الدوري لكن هذا نتاج سنوات من الأداء المميز والتطور والتدرب بقوة وهو ما أهله للمنافسة على الأفضل في إفريقيا".

وأكمل "الشناوي لديه مقومات شخصية تساعده على تحمل الضغط واتخاذ القرار الصحيح والتركيز طوال الوقت، والقدرات الفنية تتمثل في موهبته كحارس مميز يتعامل مع المواقف بذكاء، أما القدرات البدنية تساعده على تنفيذ ما يتخذه عقله من قرارات".

موقف إكرامي

أما عما يثار حول رحيل شريف إكرامي عن الأهلي قال طارق سليمان: "إكرامي حارس كبير وصنع تاريخا رائعا في الأهلي وقدم نموذجا في الجلوس كبديل دون أن يصدر عنه أي تلميح أو أزمة".

وأكمل "وعندما صرح بالرحيل اختار فترة مناسبة في ظل استقرار مركز حراسة المرمى في الأهلي ولو النادي طلب منه اتخاذ أي قرار لما تأخر ولكنه معذور إذ أنه يريد اللعب".

توقف النشاط الرياضي

وانتقل طارق سليمان للحديث عن توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا وقال: "قرار حكيم ومناسب رغم قسوة تبعاته على الجميع لكن حياة كل شخص أهم من أي بطولة".

وأكمل "أتمنى أن يكون التأجيل لأجل غير مسمى ومرهون عودة النشاط بانتهاء أزمة ذلك الفيروس، فكل شيء يمكن تعويضه إلا الحياة".

وأردف "سبق وأن التحمت المواسم عدة مرات لكننا نجحنا في التغلب على تلك الظروف والأهم سلامة الجميع".

وأتم مدرب حراس الأهلي السابق حديثه "عاصرنا أزمات عديدة من قبل في مصر ومرت والآن العالم كله متحد أمام ذلك الفيروس لذا علينا أولا بالمرور من تلك الأزمة بخير قبل التفكير في النشاط الرياضي".

نقدم لكم من الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، شرح للوقاية من فيروس كورونا.. نتمنى السلامة للجميع 🙏pic.twitter.com/dxOszYCk2C — FilGoal (@FilGoal) March 14, 2020

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