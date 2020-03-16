عبد الله جمعة: تلقيت عرضا من الأهلي بعد التوقيع مع الزمالك.. وأخذت بنصيحة صالح

كشف عبد الله جمعة لاعب الزمالك عن تليقه عرضا من الأهلي بعد أيام من توقعيه للقلعة البيضاء.

وقال عبد الله جمعة: "وقعت للزمالك عندما كنت معارا من إنبي للمصري قبل نصف نهائي كأس مصر".

وأضاف عبر قناة ناديه: "فزنا على الزمالك في نصف النهائي وخسرنا من الأهلي في النهائي وبعدها تلقيت عرضا من النادي الأحمر".

وأكمل "لكني كنت وقعت للأبيض واتفقت مع مسؤوليه وأخذت نصيحة صالح شقيقي بعد المباراة وقال لي الزمالك أنسب لك لأن فرصة لعبي معه أكبر".

وأتم تصريحاته "قرار انضمامي للزمالك كان بهدف حصد البطولات وحققت الكثير من الألقاب وأسعى لتحقيق المزيد وإسعاد الجماهير البيضاء".

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