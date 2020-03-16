كورونا يقضي على صاحب تحفتي "لويجي فيراريس" و"برشلونة الأولمبي"

واصل فيروس كورونا عبثه في عالم البشر، وانتزع المعماري الإيطالي الشهير فيتوريو جريجوتي أمس الأحد.

الإيطالي جريجوتي قضى نحبه في مستشفى سان جيوزيبي بمدينة ميلانو بعد إصابته بالتهاب رئوي، عن عمر 92 عاما.

وترجع شهرة جريجوتي وارتباطه بكرة القدم، إلى تصميمه ملعب لويجي فيراريس في مدينة جنوى.

حدث ذلك عندما تم هدم الملعب بالكامل وإعادة تشكيله استعدادا لاستضافة إيطاليا كأس العالم 1990.

مساهمات جريجوتي الرياضية لم تتوقف عند هذا الحد، بل ساهم في تصميم ملعب يويس كومبانيس كذلك، أو المعروف بـ "الملعب الأولمبي في برشلونة".

ويعتبر يويس كومبانيس هو الملعب الرئيسي لدورة الألعاب الأولمبية 1992 التي استقبلتها برشلونة.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن زوجته ماريانا ماتزا، تتلقى بدورها الرعاية الطبية في نفس المستشفى، دون أن توضح طبيعة حالتها.

وشهدت إيطاليا ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في آخر 24 بصورة غير مسبوقة.

فأمس الأحد 15 مارس شهد وحده تسجيل قرابة الـ 3600 حالة جديدة، ليتجاوز عدد الحالات الإجمالي حاجز الـ 24 ألف حالة.

كما تجاوز عدد الوفيات في إيطاليا 1800 حالة، في وقتٍ وصل فيه إجمالي الوفيات بالصين –منبع الفيروس- إلى 3218 وفية فقط رغم تجاوز المصابين الـ 81 ألفا.

وتشهد إيطاليا حالة طوارئ وإغلاق كامل للحدود وحظر صارم للتجوال لم تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

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