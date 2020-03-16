في الجول يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي قبل الصلح بينهما

اندلعت مشادة في مران الأهلي الذي أقيم اليوم الإثنين بين رمضان صبحي وأليو بادجي خلال التقسيمة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سبب المشادة يعود لاختلاف بين ثنائي الأهلي حول طريقة اللعب في التقسيمة وتمرير الكرة والأولوية في قيادة الهجمات.

جاء ذلك بعدما كان رمضان وبادجي يلعبان في الفريق ذاته خلال التقسيمة وتطور الخلاف إلى مشادة فشل ريني فايلر المدير الفني للفريق في السيطرة عليها ليُجبر على إنهاء المران.

ووصل الخلاف إلى احتكاك جسدي بين كلا اللاعبين في غرف خلع الملابس وتدخل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق وفايلر ليوقفا المشادة.

وأجبر إكرامي وفايلر طرفي الخلاف رمضان وبادجي على التصالح في غرفة خلع الملابس.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا:

رسميا – كاف يعلن ملعبي نهائيي الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا

توعية في الجول - مدرب ريال مدريد السابق يتحدث عن كيفية قضاء الوقت في المنزل في غياب كرة القدم

تقرير: على غرار مونديال 2022.. مناقشة نقل يورو 2020 إلى الشتاء

كرة طائرة - مصيلحي لـ في الجول: ملتزمون بقرار تعليق النشاط.. الصحة أهم من بطولات العالم

حارس ميلان: الوضع في إيطاليا أشبه بالكابوس.. كأننا نعيش مشهدا في فيلم