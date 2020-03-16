في الجول يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي قبل الصلح بينهما

الإثنين، 16 مارس 2020 - 17:21

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي

اندلعت مشادة في مران الأهلي الذي أقيم اليوم الإثنين بين رمضان صبحي وأليو بادجي خلال التقسيمة.

أليو بادجي

النادي : الأهلي

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن سبب المشادة يعود لاختلاف بين ثنائي الأهلي حول طريقة اللعب في التقسيمة وتمرير الكرة والأولوية في قيادة الهجمات.

جاء ذلك بعدما كان رمضان وبادجي يلعبان في الفريق ذاته خلال التقسيمة وتطور الخلاف إلى مشادة فشل ريني فايلر المدير الفني للفريق في السيطرة عليها ليُجبر على إنهاء المران.

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ووصل الخلاف إلى احتكاك جسدي بين كلا اللاعبين في غرف خلع الملابس وتدخل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق وفايلر ليوقفا المشادة.

وأجبر إكرامي وفايلر طرفي الخلاف رمضان وبادجي على التصالح في غرفة خلع الملابس.

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