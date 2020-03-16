المدير الرياضي لـ أستون فيلا: يجب منح لقب الدوري لـ ليفربول وإلغاء الهبوط

يؤيد جيسوس جارسيا المدير الرياضي لنادي أستون فيلا فكرة منح لقب الدوري الإنجليزي لفريق ليفربول، مع إلغاء الهبوط وعدم استكمال الموسم الجاري.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تصريحات جارسيا قائلا: "يجب أن يخرج القرار من اجتماع أندية الدوري الإنجليزي ألا يهبط أي فريق".

وأضاف "نحن في أستون فيلا بدأنا بالفعل نفكر في هذا الأمر، إذا كانت ذروة فيروس كورونا ستحدث خلال شهر مايو المقبل فلن يفكر أي شخص في استمرار مسابقة بها الكثير من اللاعبين والمدربين والعاملين وجميعهم يظهرون يوميا في مقر النادي".

وأكمل "هناك أندية لا ترى أن المنافسة سوف تستكمل بنهاية شهر مايو والشيء الأكثر منطقية حاليا هو إلغاء الدوري".

وصرح "رأيي الشخصي هو منح لقب الدوري لليفربول".

وأتم تصريحاته "لا يزال يتبقى 10 مباريات في الدوري واعتماد هبوط الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة سيكون أمر غير عادل تماما لأن بعضهم لا يزال أمامه فرصة للبقاء".

ويحتل أستون فيلا المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة.

بينما يتصدر ليفربول المسابقة برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وقرر الاتحاد الإنجليزي إيقاف الدوري لحين إشعار آخر لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتعقد رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين اجتماعا يوم الخميس المقبل لاتخاذ قرارا بشأن مستقبل الدوري الإنجليزي.

نقدم لكم من الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، شرح للوقاية من فيروس كورونا.. نتمنى السلامة للجميع 🙏pic.twitter.com/dxOszYCk2C — FilGoal (@FilGoal) March 14, 2020

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