الرابع في الموسم.. النجم الساحلي يقيل مدربه

الإثنين، 16 مارس 2020 - 21:23

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - النجم الساحلي

أعلن النجم الساحلي إقالة المدير الفني للفريق قيس الزواغي من منصبه عقب خروجه من كأس تونس من دور الـ16 على يد النجم المتلوي بركلات الترجيح.

ولم يكمل الزواغي شهرا في منصبه بعدما تم تعيينه مديرا فنيا للفريق خلفا للإسباني خوان كارلوس جاريدو الذي أقيل لسوء النتائج.

وأعلن النجم الساحلي تولي القيادة الفنية للفريق لمساعدي الزاوغي وهما نوفل شبيل وعماد بن يونس.

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وأصبح بذلك الزاوغي هو رابع مدرب يرحل عن النجم الموسم الجاري بعد كل من فوزي البنزرتي ورفيق المحمدي وجاريدو.

وودع الفريق دوري أبطال إفريقيا بالهزيمة من الوداد في ربع النهائي.

وفي الدوري يحتل النجم المركز السادس برصيد 26 نقطة بعد مرور 16 جولة من أصل 28 ويبتعد عن الصفاقسي المتصدر بـ18 نقطة.

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