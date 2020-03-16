كاف لـ في الجول: نُفكر في تأجيل أمم إفريقيا للمحليين.. ولن نستعجل في تحديد مستقبل دوري الأبطال

انتشرت بعض الأنباء حول نية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في تأجيل كأس أمم إفريقيا للمحليين المقرر إقامتها في الكاميرون من 4 لـ25 أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا فما هي الحقيقة؟

أجاب شيهو ديكو عضو إدارة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لـFilGoal.com قائلا: "نعم هناك تفكير في تأجيل البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا".

وأضاف "من الصعب على المنتخبات المشاركة في البطولة إقامة معسكرات حاليا".

وتابع "بعض الدول طلبت تأجيل البطولة مثل المغرب، وهناك دول أوقفت النشاط الرياضي لذا نفكر في التأجيل".

وبسؤاله عن موقف نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قال: "مازال أمامنا متسع من الوقت لتحديد مستقبل تلك المباريات ولا نستعجل في ذلك الأمر".

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي، فيما يواجه مواطنه الزمالك مع الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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