عبد الله جمعة: إشارتي لجماهير الأهلي بعد السوبر بسبب سبابهم لي

الإثنين، 16 مارس 2020 - 19:46

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

فسر عبد الله جمعة لاعب الزمالك سبب إشارته لجماهير الأهلي عقب مباراة السوبر المصري قبل أسابيع في أبو ظبي.

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال عبد الله جمعة: "بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي ضد الترجي واجهت وابل من السباب والتهديدات من جماهير الأهلي لي وكنت لا أنام".

وأضاف عبر قناة ناديه "لذلك قررت مسح تطبيق (واتساب) من على هاتفي بسبب كثرة الرسائل والتهديدات التي أتلقاها".

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وواصل "طلبت تسديد ركلة الترجيح الحاسمة في المباراة وكنت أسمع سبابهم لي وعندما سجلت الركلة وحققنا البطولة كانت إشارتي لهم أنني لا أسمعهم".

وأتم تصريحاته "الرد على جماهير الأهلي كان في الملعب بتسديد الركلة الحاسمة والفوز باللقب وإشارتي لهم كانت رد فعل وليس فعل وحتى يعلمون أنني لا أنتبه لهم ولا يفرقون معي في أي شيء".

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