عبد الله جمعة: إشارتي لجماهير الأهلي بعد السوبر بسبب سبابهم لي

فسر عبد الله جمعة لاعب الزمالك سبب إشارته لجماهير الأهلي عقب مباراة السوبر المصري قبل أسابيع في أبو ظبي.

وقال عبد الله جمعة: "بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي ضد الترجي واجهت وابل من السباب والتهديدات من جماهير الأهلي لي وكنت لا أنام".

وأضاف عبر قناة ناديه "لذلك قررت مسح تطبيق (واتساب) من على هاتفي بسبب كثرة الرسائل والتهديدات التي أتلقاها".

وواصل "طلبت تسديد ركلة الترجيح الحاسمة في المباراة وكنت أسمع سبابهم لي وعندما سجلت الركلة وحققنا البطولة كانت إشارتي لهم أنني لا أسمعهم".

وأتم تصريحاته "الرد على جماهير الأهلي كان في الملعب بتسديد الركلة الحاسمة والفوز باللقب وإشارتي لهم كانت رد فعل وليس فعل وحتى يعلمون أنني لا أنتبه لهم ولا يفرقون معي في أي شيء".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

عبد الله جمعة يكشف نصيحة صالح في الاختيار بين الأهلي والزمالك

تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي

كورونا يقضي على صاحب تحفتي "لويجي فيراريس" و"برشلونة الأولمبي"

طارق سليمان يختار أفضل حراس في مصر

3 قرارات من الأهلي للاعبيه

أستون فيلا يختار طريقة إنهاء الدوري الإنجليزي وموقف ليفربول