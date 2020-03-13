أرتيتا بعد إصابته بـ كورونا: نواجه تحديا كبيرا غير مسبوق

وجه ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال رسالة شكر للجميع، بعد رسائل الدعم التي تلقاها عقب تأكيد إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن أرسنال في وقت سابق إصابة أرتيتا بفيروس كورونا، قبل أن تقرر الرابطة الإنجليزية إيقاف الدوري الإنجليزي.

وكتب أرتيتا عبر حسابه الرسمي على (تويتر): "أشكركم جميعا على كلماتكم ودعمكم لي. أشعر بأنني أفضل الآن".

وأضاف "نحن نواجه تحديا كبيرا غير مسبوق. صحة الجميع هي الأهم الآن".

وتابع "حماية بعضنا البعض عن طريق إتباع التعليمات والإجراءات الصحيحة، سيجعلنا جميعا نتخطى ذلك".

وأتم أرتيتا رسالته بتوجيه الشكر للدوري الإنجليزي على "القرار الصحيح" بإيقاف المسابقة في الوقت الحالي.

Thanks for your words and support.Feeling better already.We’re all facing a huge & unprecedented challenge.Everyone’s health is all that matters right now.Protect each other by following the guidelines & we’ll come through this together.Well done PL for making the right decisions pic.twitter.com/0rnwHmQWha — Mikel Arteta (@m8arteta) March 13, 2020

وضرب فيروس كورونا المسابقات الرياضة حول العالم ليتسبب في إيقاف الدوريات الكبرى بالكامل حتى أبريل المقبل، إلى جانب إيقاف التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وكذلك التصفيات الآسيوية.

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