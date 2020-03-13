رسالة مؤثرة من يورجن كلوب بعد إيقاف الدوري الإنجليزي

وجه يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول رسالة مؤثرة إلى جماهير فريقه، وذلك بعد إيقاف بطولة الدوري الإنجليزي خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت روابط كرة القدم في إنجلترا عن توقف كافة مسابقات اللعبة حتى يوم ٤ أبريل المقبل للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وجاء قرار إيقاف المسابقات الإنجليزية بعد تأكد إصابة ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وهودسون أودوي لاعب تشيلسي بفيروس كورونا، مع قرار أكثر من نادي بعزل لاعبيه.

ونشر الموقع الرسمي لـ ليفربول رسالة كلوب، وينقلها FilGoal.com نصا كما جاءت:

"لا أعتقد أن هذه هي اللحظة التي يجب أن تكون فيها أفكار مدرب كرة قدم مهمة، لكنني أفهم أن مشجعينا سيرغبون في السماع من الفريق وسوف أقوم بذلك".

"أولا وقبل كل شيء، يتعين علينا جميعا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية بعضنا البعض. يجب أن يكون هذا هو الحال طوال الوقت في الحياة كمجتمع، ولكن في هذه اللحظة أعتقد أنه مهم أكثر من أي وقت مضى".

"لقد قلت من قبل أن كرة القدم تبدو دائمًا أهم الأشياء في الأشياء الأقل أهمية. اليوم، كرة القدم ومباريات كرة القدم ليست مهمة على الإطلاق".

"بالطبع، لا نريد اللعب أمام ملعب فارغ ولا نريد تأجيل المباريات أو المسابقات، ولكن إذا كان ذلك يساعد فردًا واحدًا على البقاء بصحة جيدة - فرد واحد فقط - فسوف نقوم بذلك دون تردد".

"إذا كان هناك خيارًا بين كرة القدم وسلامة المجتمع، فلن تكون هناك أفضلية للكرة بكل تأكيد. يتم تنفيذ قرار وإعلان اليوم بدافع الحفاظ على سلامة الناس. ولهذا السبب ندعم هذا القرار بالكامل".

"لقد رأينا أعضاء من الفرق التي تنافسنا يتعرضون للإصابة بالمرض. أظهر هذا الفيروس أن المشاركة في كرة القدم لا تقدم أي حصانة. إلى الأندية المنافسة والأفراد المصاب والذين سيتعرضون للإصابة كذلك في وقت لاحق، نفكر فيكم وندعوا لكم في صلواتنا".

"لا أحد منا يعرف في هذه اللحظة ما هو القادم، ولكن كفريق علينا أن نؤمن بأن السلطات تتخذ قرارات تستند إلى حكم أخلاقي سليم".

"نعم، أنا المدير الفني لهذا الفريق والنادي، وبالتالي أتحمل مسؤولية القيادة فيما يتعلق بمستقبلنا على أرض الملعب. لكن أعتقد أنه في الوقت الحاضر، مع وجود الكثير من الناس في مدينتنا والمنطقة والبلد والعالم يواجهون القلق والشك، سيكون من الخطأ تمامًا التحدث عن أي شيء بخلاف نصح الناس باتباع نصائح المختصين والعناية بأنفسهم وبعضنا البعض".

"إن رسالة الفريق إلى المشجعين تتعلق فقط بالإهتمام بأنفسكم. ضعوا الأولوية لسلامتكم وصحتكم".

"لا تخاطروا. فكروا في المعرضين للخطو في مجتمعنا وتصرف معهم برأفة قدر الإمكان".

"برجاء الاعتناء بأنفسكم وانتبهوا لبعضكم البعض".

"لن تسير وحدك أبدًا".

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