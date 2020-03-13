رسميا - اتحاد الكرة يؤجل مباراتي الأهلي ضد إنبي والزمالك أمام المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات كرة القدم التي تقام يومي السبت والأحد ضمن مسابقة الدوري الممتاز حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة.

وقال اتحاد الكرة في بيانه أنه سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة فيما بعد.

وكان الأهلي على موعد لمواجهة إنبي يوم السبت ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ١٥ فيما كان الزمالك على موعد لمواجهة المصري في مؤجلة من الجولة الـ١٤ يوم الأحد.

وقرر اتحاد الكرة في وقت سابق يوم الخميس تأجيل مباريات يومي الخميس والجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية في مصر والعاصفة التي ضربت القاهرة والمحافظات.

وكان الأهلي قد واجه سموحة يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ١٨ من الدوري المصري وتعادل الفريقان بنتيجة 1-1. فيما تأجلت مواجهة الزمالك والاتحاد ومباراتين آخرتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتبدأ مواجهات الأسبوع الـ١٩ من الدوري المصري يوم الإثنين بمواجهة بيراميدز ضد طنطا، ثم سموحة والمقاولون العرب وأخيرا وادي دجلة وحرس الحدود.

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