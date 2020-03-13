ديبالا يؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا

أكد باولو ديبالا نجم يوفنتوس عدم إصابته بفيروس كورونا كما أشيع في الساعات الأخيرة.

وكتب ديبالا عبر حسابه الشخصي على تويتر "أهلا بكم جميعا، أردت التأكيد على أنني بخير، وأتواجد حاليا في عزل طبي".

وأضاف "شكرا لكم على رسائلكم، وأتمنى أن تكونوا بخير".

Hola a todos, quería confirmar que estoy bien y en aislamiento voluntario. Gracias a todos por los mensajes y espero que esten bien 🙏 #NoFakeNews #coronavirus — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 13, 2020

كانت بعض التقارير الصحفية قد زعمت إصابة النجم الأرجنتيني بفيروس كورونا مساء أمس بعدما أصيب دانيلي روجاني زميله بالفريق.

وعلق يوفنتوس نشاط الفريق وأدخل اللاعبين في حجر صحي، وذلك على خلفية إصابة وجاني بفيروس كورونا.

كان يوفنتوس قد فاز على إنتر ميلان بهدفين مقابل لا شيء الأسبوع الماضي. لقاء سجل فيه ديبالا الهدف الثاني.

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