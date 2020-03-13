خبر في الجول – الفيفا يُغرم الزمالك 400 ألف دولار لـ فيريرا

الجمعة، 13 مارس 2020 - 15:12

كتب : محمد سمير

فيريرا

تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بتغريمه 400 ألف دولار لصالح جوزوالدو فيريرا المدرب البرتغالي السابق للفريق.

وحكم الاتحاد الدولي لكرة القدم، بأحقية فيريرا ومعاونيه في 400 ألف دولار من الزمالك.

من جهة أخرى، أرسل نادي الزمالك خطابا للاتحاد الدولي، يطلب فيه الطعن على العقوبة.

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ويقول الزمالك في خطابه بأن النادي أودع مستحقات فيريرا في حساب باسمه بالفعل، لكن المدرب هرب وسافر إلى بلاده دون سابق إنذار.

جوزوادو فيريرا تولى تدريب الزمالك في موسم 2014-2015، وحقق مع النادي لقبي الدوري والكأس، فيما خسر كأس السوبر المصري أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ووصل إلى قبل نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويتولى فيريرا (73 عاما) يتولى حاليا تدريب فريق سانتوس البرازيلي.

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