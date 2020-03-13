ليفربول يعلن إيقاف نشاط كرة القدم لحين إشعار آخر

الجمعة، 13 مارس 2020 - 16:54

كتب : FilGoal

فينالدوم - فان دايك - ليفربول - وست هام

أعلن نادي ليفربول اليوم الجمعة رسميا إيقاف كل ما يتعلق بنشاط كرة القدم لحين إشعار آخر.

ونشر ليفربول بيانا عبر موقعه الرسمي قال من خلاله: "الفريق الأول والجهاز الفني سيعلقون نشاطهم مؤقتا في مركز ميلوود للتدريبات اعتبارا من اليوم بعد إعلان تأجيل الدوري الإنجليزي حتى الرابع من شهر أبريل المقبل".

وأضاف البيان "اللاعبون حصلوا اليوم عقب نهاية المران مباشرة على برامج تدريبية منفردة ليتبعوها خلال تلك العطلة".

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وأتم ليفربول البيان "سيعمل ليفربول مع الجهاز الطبي والجهات المختصة على متابعة الموقف الحالي وتحديد موعد العودة للمران للاستعداد للمباراة المقبلة".

روابط الكرة والاتحاد الإنجليزي أعلنوا في وقت سابق عن تجميد النشاط الكروي حتى استئنافه يوم ٤ أبريل بعد الحصول على النصيحة الطبية وقتها، وذلك بعد إصابة ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وكالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي وعزل ٣ لاعبين من ليستر سيتي وعزل بينجامين ميندي مدافع سيتي وكذلك لاعب من بورنموث وإيفرتون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

تفشي فيروس كورونا تسبب في إيقاف نشاط كرة القدم في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وقريبا ألمانيا بجانب إنجلترا.

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