مدافع ليفربول: لو لعب ميلنر كحارس مرمى سيحافظ على نظافة شباكه

يرى أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن زميله جيمس ميلنر يمكنه التألق في أي مركز يلعب فيه.

وشارك ميلنر في مركز الظهير الأيسر في لقاء بورنموث يوم السبت بدلا من روبرتسون الذي غاب لأسباب وقائية.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لطالما أشدنا بميلنر كثيرًا".

وتابع "أعتقد أنه حتى وإن لعب كحارس مرمى سيبذل أقصى ما في وسعه من أجل الحفاظ على نظافة شباكه، فهو يستطيع اللعب في أي مركز".

وأضاف "عندما يلعب ميلنر كظهير أيسر أو أيمن، فهو يظهر كم هو لاعب رائع ويتمتع بدرجة عالية من الاحترافية، ويوم السبت لم يكن الأمر مختلفًا.

سيحاول حامل لقب دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الاستمرار في البطولة وعبور عقبة أتليتكو مدريد الذي هزمه بهدف في الذهاب

فيما يخشى أتليتكو مدريد تكرار سيناريو الموسم الماضي، حين اقتنص يوفنتوس الموسم الماضي بطاقة العبور لربع النهائي بالفوز بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب بعدما انتهى الذهاب في مدريد بفوز رجال دييجو سيميوني 2-0.

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