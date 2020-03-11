نادر شوقي: فتحي لم يوقع لناد آخر.. تأخر التجديد له علامة استفهام

لم يوقع أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي لناد آخر، وفقا لتأكيدات وكيل أعماله نادر شوقي.

أحمد فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وقال شوقي عبر برنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء: "بالتأكيد أحمد فتحي يريد الاستمرار في الأهلي، وبوضوح شديد، لم يوقع لناد آخر، هذا مستحيل".

وأضاف "هناك فارق شاسع بين شعور فتحي بالقلق أو التوتر، بسبب ما حدث له في وقت آخر عند تجديد تعاقده مع مسؤولين سابقين".

وأضاف "بالطبع هناك علامات استفهام عديدة حول تأخير التجديد للأربعة الكبار، وليس أحمد فتحي فقط".

واستطرد "لا أتحدث عن مباراة ماميلودي صن داونز بل تأجيل الملف منذ شهر نوفمبر، لأن اللاعب يحق له التوقيع لأي ناد آخر منذ يناير الماضي".

وتساءل "ماذا يحدث إذا تعرض أحمد فتحي لإغراءات مالية مثلما حدث للاعبين آخرين؟".

وواصل نادر شوقي "لقد تلقى أحمد فتحي عرضا مغريا قبل مباراة السوبر مطلع الموسم الجاري وبمبلغ مالي أكثر بكثير مما يتقاضاه حاليا، ولكنه فضل الاستمرار في الأهلي لرغبته في رفع رصيده من الألقاب، ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ كان على علم تام بهذا العرض الذي وصل قبل يومين من مباراة الزمالك".

وبسؤاله عن إمكانية التعاقد مع شريف إكرامي، وضمه لصفوف الجونة، رد شوقي في ختام تصريحاته "إكرامي إذا تنازل ماديا من الممكن أن نضمه، قلت من قبل وكلامي أغضب البعض، من يريد صناعة تاريخ لفريق لابد من التطلع للنادي الأهلي ولاعبيه".

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