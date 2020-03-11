عواد: الكرة الجميلة في الإسماعيلي انتهت بنهاية جيل عبد الله السعيد

يرى محمد عواد حارس مرمى الزمالك أن آخر جيل مميز مر على الإسماعيلي عندما كان الفريق ينافس على بطولة الدوري مع الأهلي.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

وقال عواد عبر قناة الزمالك: "آخر جيل لعب كرة قدم جميلة مع الإسماعيلي كان في موسم 2008/2009 بتواجد عبد الله السعيد وعبد الله الشحات ومحمد حمص وغيرهم من اللاعبين الذين نافسوا على الدوري مع الأهلي".

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وأضاف "بعد رحيل هذا الجيل عن الإسماعيلي وانضمام لاعبيه للأهلي والزمالك، انتهت كرة القدم الجميلة في الدراويش".

وأتم تصريحاته "في كل موسم يتحدث مجلس إدارة الإسماعيلي عن أنه سيكون موسم إحلال وتجديد ومن ثم سيعود الفريق للمنافسة بقوة، ولكن لا يحدث أي شيء".

ولعب عواد مع الإسماعيلي لمدة 7 سنوات من 2012 وحتى 2019، قبل أن ينضم بداية الموسم الجاري للزمالك.

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