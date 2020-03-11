عواد: الكرة الجميلة في الإسماعيلي انتهت بنهاية جيل عبد الله السعيد

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 00:20

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - محمد عواد

يرى محمد عواد حارس مرمى الزمالك أن آخر جيل مميز مر على الإسماعيلي عندما كان الفريق ينافس على بطولة الدوري مع الأهلي.

محمد عواد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال عواد عبر قناة الزمالك: "آخر جيل لعب كرة قدم جميلة مع الإسماعيلي كان في موسم 2008/2009 بتواجد عبد الله السعيد وعبد الله الشحات ومحمد حمص وغيرهم من اللاعبين الذين نافسوا على الدوري مع الأهلي".

عواد: كنت ألعب في الوحدة السعودي ويحملوني مسؤولية خسارة الإسماعيلي في مصر

أخبار متعلقة
رسميا - استاد القاهرة يحتضن مبارتي الأهلي والزمالك ضد الوداد والرجاء في الجول يكشف - مباراة مصر وتوجو دون جماهير.. وهذا موقف مباراتي الأهلي والزمالك الإفريقيتين مران الزمالك - برنامج تأهيلي خاص من كارتيرون.. راحة لزيزو وعودة حازم إمام أبو جبل: لا أعلم لماذا تعثرت مفاوضات الأهلي لضمي.. فوز الزمالك بالدوري ليس مستحيلا

وأضاف "بعد رحيل هذا الجيل عن الإسماعيلي وانضمام لاعبيه للأهلي والزمالك، انتهت كرة القدم الجميلة في الدراويش".

وأتم تصريحاته "في كل موسم يتحدث مجلس إدارة الإسماعيلي عن أنه سيكون موسم إحلال وتجديد ومن ثم سيعود الفريق للمنافسة بقوة، ولكن لا يحدث أي شيء".

ولعب عواد مع الإسماعيلي لمدة 7 سنوات من 2012 وحتى 2019، قبل أن ينضم بداية الموسم الجاري للزمالك.

طالع أيضا

من منظمة الصحة العالمية.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

غيابات بالجملة في قائمة الأهلي ضد سموحة

اتحاد الكرة يرد على "السخرية" من بيان منع الجمهور من حضور الدوري

موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباريات الخميس بسبب الأحوال الجوية

3 اقتراحات لكيفية نهاية الموسم في إيطاليا وتحديد البطل

قرار من كينيا بشأن سفر البعثات الرياضية خارج البلاد

الزمالك محمد عواد الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيلهما: أحداد لن يلعب لو رفض مرتضى.. وبوطيب لم يتقدم بشكوى دولية ضد الزمالك 4 دقيقة | إفريقيا
عواد: الكرة الجميلة في الإسماعيلي انتهت بنهاية جيل عبد الله السعيد 15 دقيقة | الدوري المصري
في حضور مشجع وحيد.. سوبر إليتشيتش يقود أتالانتا لصعود تاريخي أمام فالنسيا 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عواد: كنت ألعب في الوحدة السعودي ويحملوني مسؤولية خسارة الإسماعيلي 22 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو 0 بطولات.. لايبزج يطيح بـ توتنام ويكتب التاريخ في ليلة الأبطال 35 دقيقة | أوروبا
تقرير: مبابي ليس مصابا بفيروس كورونا ساعة | دوري أبطال أوروبا
وزارة الرياضة لـ في الجول: صبحي وافق على استضافة البطولة الودية للمنتخبات الأولمبية ساعة | مصر
سلة - الأهلي يفوز على الجزيرة وانتصار آخر يفصله عن نهائي الدوري ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك