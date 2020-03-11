وكيلهما: أحداد لن يلعب لو رفض مرتضى.. وبوطيب لم يتقدم بشكوى دولية ضد الزمالك

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 00:30

كتب : FilGoal

حميد أحداد - همام طارق - أسامة إبرهيم - الإسماعيلي - الرجاء

قال محمد عزيز وكيل أعمال حميد أحداد مهاجم الرجاء المعار من الزمالك إن الأخير لن يلعب ضد الفريق الأبيض حال رفض مرتضى منصور.

حميد أحداد

النادي : الرجاء البيضاوي

خالد بوطيب

النادي :

الرجاء
الزمالك

وقال وكيل أعمال أحداد لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء: "رئيس الرجاء طلب مني التواصل مع أمير مرتضى منصور ومرتضى منصور للسماح لأحداد بالمشاركة في المباراة".

وأضاف "لن يتوجه الرجاء للاتحاد الإفريقي أو الدولي بسبب تلك المشكلة، ما سيقوله الزمالك سنوافق عليه".

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يذكر أن الزمالك وضع بندا في إعارة أحداد للرجاء يمنعه من المشاركة ضده إلا حال دفع 200 ألف دولار.

وانتقل عزيز للحديث عن لاعبه الآخر خالد بوطيب مهاجم الزمالك السابق وأكد أن اللاعب لم يتقدم بأي دعاوي قضائية دولية ضد نادي الزمالك.

وأعلن نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة فسخ التعاقد مع بوطيب من طرف واحد.

وأوضح"لم نتقدم بشكوى ضد نادي الزمالك لدى أية جهة دولية".

وأضاف "نميل للحل الودي، لأن العلاقة بيننا وبين رئيس نادي الزمالك تبقى جيدة، كما أنه أحسن استقبال اللاعب طوال فترة تواجده مع الفريق".

وأشار في سياق آخر إلى أن "خالد بوطيب أجرى عملية جراحية، وسيبدأ التأهيل في قطر يوم 15 أبريل المقبل، وسيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات خلال مايو".

ورحل المهاجم المغربي عن صفوف الزمالك بعد عام واحد فقط بقميص الفريق الأبيض.

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