تأجيل مواجهة مانشستر سيتي وأرسنال بسبب إصابة مالك أولمبياكوس بـ كورونا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال التي كان مقررا لها مساء اليوم الأربعاء في ملعب الاتحاد.

ويأتي التأجيل لأجل غير مسمى كإجراء احترازي بعد إصابة مالك نادي أولمبياكوس اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي تم اكتشافه بعد 13 يوما من تأهل الفريق اليوناني على حساب مدفعجية لندن إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي على ملعب الإمارات.

وأكد نادي أرسنال أن ماريناكيس قابل عددا من لاعبي الفريق، وبالتالي سيبقى هؤلاء اللاعبون الذين لم يسمهم النادي في منازلهم حتى التأكد من عدم حملهم للفيروس.

وأشار بيان الدوري الإنجليزي، أن التأجيل تم بالاتفاق مع أرسنال وسيتي.

أما أرسنال، فأصدر بيانا قال فيه: "علمنا أن عددا من اللاعبين قابلوا مالك أولمبياكوس عقب المباراة، والنصيحة الطبية التي حصلنا عليها تقول إن إصابتهم بالمرض أمر مستبعد ولكننا نتبع الإجراءات الحكومية التي تؤكد على ضرورة أن يعزل هؤلاء اللاعبون أنفسهم في منازلهم".

وأكمل "بالتالي، اللاعبون غير متاحين لمباراة مانشستر سيتي".

وأكد بيان أرسنال أن 4 من العاملين بالنادي أيضا قابلوا ماريناكيس.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن إصابة لاعب واحد في الدوري الإنجليزي بالفيروس، ستعني إلغاء الموسم الكروي الإنجليزي.

وتأتي تلك الإجراءات في ظل لعب الدوري الفرنسي والإسباني دون جماهير في الشهر المقبل بالنسبة لـ ليج 1، وللجولتين المقبلتين بالنسبة لـ لا ليجا.

الدوري الأكثر تأثرا ربما هو الدوري الإيطالي الذي تم إيقافه بالفعل.

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